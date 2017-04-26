DİTİB Mevlana’dan hayır standı

26 Nisan, 2017

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D.Ali Baysal-

LUDWİGSBURG- Ludwigsburg’a bağlı Freundental belediyesinin düzenlediği bahar festivalinde Türk esnaflarımızdan Mehmet ve Muhammed Çelik kardeşlerin benzin istasyonları alanında stand kuran DİTİB Mevlana Camii Hemmingen derneği yoğun ilgi gördü. Mevlana Cami Derneği Başkanı ve DİTİB Baden-Württemberg 1. Bölge Koordinatörü Halil Yıldırım’ın öncülüğünde organize edilen ve gençlik kollarının da desteğiyle gerçekleşen stand çalışması yoğun ilgi gördü. Başkan yaptığı konuşmada “cami derneğimizin bulunduğu Hemmingen ile Freundental arasında yaklaşık 30. km olmasına rahmen esnaflarımızdan Mehmet Çakmak’ın da yardımıyla ve izniyle benzin istasyonlarına kurduğumuz standa Türk ve Alman ziyaretçilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Cami dernek binamızı büyütme ve minare ile kubbe yapımı için 500 Bin Euro’ya ihtiyacımız var bu konuda duyarlı ve hayır sever vatandaşlarımızın, esnaflarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Mesele binamızı büyütmek değil sınıf sistemine geçmektir. Derneğimizin bir de futbol takımı var daha kalıcı ve daha verimli hizmetler de bulunabilmek adına büyümemiz gerekiyor” dedi.

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