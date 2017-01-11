DİTİB NORD’DAN ÖZEL DESTEK

11 Ocak, 2017

Yorum Yok

Nebahat Uzun

HAMBURG- DİTİB-Nord’un hamiliğinde, Federal İçişleri Bakanlığı, Federal Mülteci ve Uyum Bakanlığı ve Federal Aile Bakanlığı’nın teşvikleriyle başlatılan “Camiler mültecileri destekliyor” başlıklı proje kapsamında mültecilere destek alanında özel eğitim alan 44 katılımcı sertifikalarını aldılar. Müslüman kuruluş ve camilerin de desteğiyle Ditib-Nord tarafından yürütülen proje hakkında bilgi veren Ditib-Nord Başkanı Sedat Şimşek, “Federal Bakanlıklar ve Müslüman cemaat ve kuruluşlar tarafından desteklenen projemiz kapsamında göçmen kardeşlerimizin hayatlarını burada idame ettirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer dini kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak Müslümanlar olarak toplumun bir parçası olduğumuz, üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuz mesajını da içinde yaşadığımız topluma vermek istiyoruz” şeklinde konuştu. Şimşek, “Bu hem bizim insani görevimiz, hem de Müslüman olarak dini vecibemizdir. Bu noktada üzerimize önemli görevler düştüğünün bilincinde hareket ediyoruz” dedi.

MÜLTECİYE BİLİNÇLİ DESTEK ÖNEMLİ

Projenin Schleswig-Holstein sorumlusu Dilek Ağdan, “2,5 yıllık projemiz kapsamında cami cemaatlerinde fahri çalışan ve mültecilerle projeler yapmak isteyenlere yönelik kurslar başlattık. Amacımız, okuma kursu, anne-çocuk desteği, reşit olmayan ailesiz çocuklar, kültür ve tanıtım gezileri gibi faaliyetlerin daha bilinçli ve daha verimli şekilde hayata geçirilmesine katkı sunmaktır” şeklinde konuştu. Projesi kabul edilenlere Federal İçişleri Bakanlığı tarafından maddi destek verildiğini hatırlatan Ağdan, “Katılımcıların proje kapsamında yaptıkları masraflar bakanlık tarafından ödeniyor ve projeye maddi katkı sağlanıyor. Bizler camilerde bu yardımları zaten fahri olarak yapıyoruz ama bu işi daha profesyonel yapabilmek için eğitimi de önemli görüyoruz” dedi. Projenin Hamburg sorumlusu Cemile Eti, “5 camide mülteci sorumlularına ulaşarak onlara özel eğitim verdik. Kurslar kapsamında hukuksal bilgiler, mültecilerle çalışmada dikkat edilmesi gereken hususlar ve kültüre hassas yaklaşımlar konusunda eğitim sunuldu. Evlerini terk ederek buralara gelmek zorunda kalan ve çeşitli travmalar yaşayan bu insanlara profesyonel destek verilmesi bizim için çok önemli” şeklinde konuştu. Törene katılan Nordkirche Papazı Axel Matyba, “Hıristiyan ve Müslüman kuruluşların mülteciler için ortak çalışmalar yapmasını çok önemli buluyoruz” dedi. Proje kapsamında Mayıs ayında eğitime başlayan 44 kursiyer, sertifikalarını aldılar.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

