OLAY AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK
- 15 Şubat, 2017
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından yayınlanan bildiride 4 imamın evine yönelik yapılan aramaların cami dernekleriyle ilgisinin olmadığı açıklandı.
Bildiride Federal Başsavcılığın talimatı ile bugün Kuzey Ren Vestfalya ve Renanya-Palotina’daki (Rheinland-Pfalz) dört din görevlisinin ikametgahında arama yapılmıştır. Soruşturmalar ne DİTİB teşkilatına, ne DİTİB çalışanlarına ne de DİTİB camilerine karşı yürütülmektedir. Federal Başsavcılığın bilgilerine göre dört din görevlisi bilgi toplamakla ve başkalarına ulaştırmakla suçlanmaktadır. Soruşturmalar kapsamında Federal Başsavcılık dört ikametgahın aranması talimatını vermiş ve uygulatmıştır. Burada sözkonusu olan aramaların DİTİB cami dernekleriyle ilgisi yoktur, aramalar sadece özel ikametgahlarda yapılmıştır. DİTİB, Federal Başsavcılık ile derhal iletişime girmiş ve soruşturmaya yardımcı olacağını bildirmiştir. DİTİB’in suçlamarın ortaya çıkmasından hemen sonra olayın aydınlatılması için yoğun çaba göstermiştir. Buna rağmen din görevlilerinin özel ikametgahlarında yapılan bu aramalar, Müslüman toplumu arasında yanlış anlaşılmaya ve şaşkınlığa sebep olmuştur. DİTİB, Federal Başsavcılığa, suçlamaların aydınlatılması için yardım etmeye devam edecektir” denildi.