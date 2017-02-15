OLAY AYDINLIĞA KAVUŞTURULACAK

15 Şubat, 2017

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından yayınlanan bildiride 4 imamın evine yönelik yapılan aramaların cami dernekleriyle ilgisinin olmadığı açıklandı.

Bildiride Federal ‎Başsavcılığın talimatı ile bugün ‎Kuzey Ren Vestfalya ve ‎Renanya-Palotina’daki ‎‎(Rheinland-Pfalz) dört din ‎görevlisinin ikametgahında arama ‎yapılmıştır.‎ Soruşturmalar ne DİTİB ‎teşkilatına, ne DİTİB ‎çalışanlarına ne de DİTİB ‎camilerine karşı ‎yürütülmektedir. Federal ‎Başsavcılığın bilgilerine göre ‎dört din görevlisi bilgi ‎toplamakla ve başkalarına ‎ulaştırmakla suçlanmaktadır. ‎Soruşturmalar kapsamında ‎Federal Başsavcılık dört ‎ikametgahın aranması talimatını ‎vermiş ve uygulatmıştır. ‎Burada sözkonusu olan ‎aramaların DİTİB cami dernekleriyle ‎ilgisi yoktur, aramalar sadece ‎özel ikametgahlarda ‎yapılmıştır. DİTİB, Federal Başsavcılık ile ‎derhal iletişime girmiş ve ‎soruşturmaya yardımcı ‎olacağını ‎bildirmiştir. ‎DİTİB’in suçlamarın ortaya ‎çıkmasından hemen sonra ‎olayın ‎aydınlatılması için ‎ yoğun çaba göstermiştir. Buna ‎rağmen din görevlilerinin ‎özel ‎ikametgahlarında yapılan bu ‎aramalar, Müslüman toplumu ‎arasında yanlış anlaşılmaya ve ‎şaşkınlığa sebep ‎olmuştur. ‎ DİTİB, Federal Başsavcılığa, ‎suçlamaların aydınlatılması için ‎yardım etmeye devam ‎edecektir” denildi. ‎

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