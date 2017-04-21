DİTİB Wangen Kamış’la devam

21 Nisan, 2017

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Mustafa Karaman

WANGEN- DİTİB’e bağlı olarak birinci bölgede faaliyetlerini sürdüren DİTİB Wangen Ay Yıldız Camii 3 yıl önce kurulmasının ardından ilk genel kurulunu yaptı. Gerçekleştirilen olağan genel kurulda üyeler Reşat Kamış’la devam kararı aldı. Yaklaşık 70 üyenin katılımıyla bir araya gelen camii cemaati yeni yönetim kurulunu seçti. Genel Kurul, DİTİB Wangen Ay Yıldız Camii Din Görevlisinin okuduğu Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından da katılımcılar hep birlikte İstiklal Marşı’nı okundu. Daha sonra selamlama konuşması yapan Reşat Kamış 3 yılık bir süreçte gerek tüm üyelerin gerekse yönetim kurulunun vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Daha sonra da son 3 yıllık faaliyet raporunu okudu.

Arkasından muhasebe ve denetleme raporları sunuldu ve daha sonra yönetim kurulu, tüm üyeler tarafından ibra edildi. Özellikle kuruluşlarının üçüncü yılında Wangen Cemiyeti’nin yeni bir yere taşınması cemaatle birlikte faaliyetlerini güç kazandırması üyeler tarafından takdirle karşılandı. Divan başkanlığını Eyalet Birliği Genel Sekreteri İsmet Harbi’ni yaptığı genel kurulda seçime geçildi Seçimde sunulan 9 kişilik liste genel kurul tarafından kabul gördü yeni yönetim kurulu şu sekilde olustu. Başkan Reşat Kamış, Şerife Altındaş-Baysan, Hamit Metin, Ergin Baysan, Mustafa Ceylan, Mehmet Yavuz, Kevhar Cabak, Uğur Kamış ve Hasan Aslan’dan oluştu. Seçimin ardından yeniden başkanlığa getirilen Reşat Kamış tüm üyelere teşekkür ederek vermiş oldukları güvene layık olacaklarını dile getirdi. Genel Kurulun ardından camide kadınlar kolu tarafından verilen ikram ile genel kurul son buldu.

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