DİTİB’E SUÇLAMALAR ASILSIZ

13 Şubat, 2017

Yorum Yok

Kadir BİÇER-KASSEL

Kassel bölgesinde bulunan Wolfhagen’de Türk Kültür Derneği tarafından eski tren istasyon binasının alınması ve DİTİB’e yetkilerin teslim edilmesinden sonra, Wolfhagen halkının endişesi arttığından dolayı belediye binasında yüzlerce meraklı insanın hınca hınç doldurduğu salonda, toplumu bilgilendirme akşamı düzenlendi. Programa konuşmacı olarak DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, Wolfhagen Dernek Başkan’ı Niyazi Karahan, Wolfhagen Belediye Başkan’ı Reinhard Schaake ve Mimar ile çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Alman devlet fonundan eski istasyon binasının dönüşümü için 250.000 Avro proje desteği alan Türk cemiyetinin dernek başkanı Niyazi Karahan yaptığı açıklamada, Alman halkının endişelerini yersiz bulduğunu ve Wolhagen’deki Türkler ile Alman halkının hiçbir sorun yaşamadığını anlattı. Bundan dolayı Karahan, kendilerinden DİTİB’e yöneltilen suçlamalar ile ilgili cemiyetin kendisini savunmaya almasını bekleyen Alman vatandaşlarını anlamayamadığını belirtti. DİTİB Genel Sekreteri Alboğa ise konuşmasında, DİTİB tüzüğünün Alman yasalar çerçevesi içinde hareket ettiğini ve Alman yasasına uymayan yöneticilerin DİTİB kurumunda yeri olmadığını beyan etti. Alboğa konuşmasının devamında herhangi bir siyasi propagandaya izin vermediklerini söyledi ve misal olarak şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlamadıklarını ancak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerini ziyaret ettiğini vurguladı. Seçimlerden önce Alman siyasi partilerinden yoğun talep aldıklarını ama kendilerinede camide siyasi propagandanın yasak olduğunu, fakat lokalda cemaat ile sohbet edebileceklerini anlattı. Soru cevap bölümünde ise dinleyicilerin Almanya’daki din görevlilerinin Erdoğan için ajanlık yaptığını, DİTİB’in Erdoğan’ın sözcülüğünü yaptığını, Alboğa’nın verdiği demeçlerin bir masaldan ibaret olduğunu, aksi takdirde bütün büyük Alman gazetelerin yalan söylüyor olması gerektiğini, DİTİB’in Wolfhagen’deki Türk’leri rahat bırakmasını, etki altına almamasını ve Wolfhagen halkının Hristiyan değerlerini koruması gerektiğini söylediler. Yeşiller Grub Başkan’ı Dr. Alex Vetter sözü alarak, DİTİB’in Wolfhagen’de yeri olmadığını açıkladığı anda ise dinleyicileri alkış tufanına tuttu.

Sunucudan mikrofonu talep ederek söz aldığımızda, ‘burada 1970’li ve 80’li yıllarda yetişkinler ve çocuklar arasında cinsel ilişkinin meşru görülmesi ile birlikte yasalaştırılması çabasında bulunan bir parti geçmişi olan birisinin başkalarından elinde olmayan sebeplerden dolayı kendini müdafa etmesini beklemesinin çok ilginç olduğunu’ dile getirdik. Sözümüze devam ederek Alman dinleyicilere, ‘her sene kayıtlara göre ortalama 14.000 çocuk cinsel tacize uğruyor. Oran olarak çocuk suistimalı ile suçlanan Kilise görevlileri ile papazların az olmadığı halde burada gelip birkaç insanın suçunu bütün bir topluma mal etmeye çalışarak, Wolfhagen’deki Türk cemaatini sorguya tutmanız ilginç değil mi’ sorusuna katılımcılardan ve dinleyicilerden bir yanıt alamadık.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

