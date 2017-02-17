DİTİB’E TEŞEKKÜR EDİN

17 Şubat, 2017

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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Son günlerde özellikle DİTİB’e yönelik iddiaları reddediyoruz. DİTİB, Almanya yasalarına göre kurulmuş bir sosyal örgüt

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Almanya’da bulunan Çavuşoğlu, Köln kentinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) düzenlediği etkinlikte güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her yurt dışı ziyaretinde Türklerle bir araya gelmeye çaba gösterdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın da yarından itibaren Almanya’da temaslarda bulunacağı bilgisini verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in kısa bir süre önce Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Almanya’daki terör örgütü PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle ilgili Türkiye’nin beklentilerini ilettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Somut adımlar beklemek de bizim en doğal hakkımızdır. Terörle ilgili konularda gevşek davranamayız. Bugün bazı dostlarıma da söylediğim gibi ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ derseniz terör örgütlerine, o yılan sizi gelir sokar, zehirler. Teröre karşı tolerans yok.” diye konuştu. Çavuşoğlu, yurt dışındaki FETÖ üyeleriyle mücadeleye büyük önem verdiklerine dikkati çekti. Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili iddialara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Son günlerde özellikle DİTİB’e yönelik iddiaları reddediyoruz. DİTİB, Almanya yasalarına göre kurulmuş bir sosyal örgüt. Bugüne kadar sadece burada yaşayan Türklere değil, burada yaşayan Müslümanlara da ciddi hizmetleri olmuştur. Esasen bugün yurt dışında yaşayan Türkler arasında radikalleşen bir kişi bile yok. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi, DİTİB aracılığıyla hocalarımızın, imamlarımızın, vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı yüce dinimiz İslam konusunda doğru bilgilendirmesidir. Dolayısıyla DİTİB’e ancak teşekkür edilir.”

Mevlüt Çavuşoğlu, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını destekleyen akımların her geçen gün güç kazandığına vurgu yaptı. Bazı siyasilerin de bunu desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Soruyorum onlara, Avusturya Dışişleri Bakanı’na (Sebastian Kurz) da sordum; ‘Sebastian senin ülkende bir tane radikalleşen Türk var mı?’ Yok.” değerlendirmesinde bulundu.

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