DİTİB’İ HEDEFE KOYDULAR

20 Ocak, 2017

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Almanya’da 900’den fazla camiyi bünyesinde barındıran DİTİB’e karşı Alman basını ve bazı politikacılar kirli bir karalama kampanyası başlatmış durumda. Federal Almanya Parlamentosu İçişleri Komisyonu’nun gizli oturumunda, casusluk iddiarıyla ilgili DİTİB hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Almanya’nın birinci devlet kanalı ARD’de yayınlanan haber bülteninde DİTİB’e adeta kin kusuldu. Güzide kuruluşun Almanya’da yaşayan Türklerin entegrasyonuna zararlı olduğunu ve Erdoğan’a bağımlı olduğu için sakıncalı bir çatı kuruluşu olduğununun iddiale edildiği programa vatandaşlarımız büyük tepki gösterdi. Bu görüntüleri Facebook hesabından da paylaşan Alman medyası , adeta yangına körükle gitti. Yorum kısmında Türklere ve Müslümanlara hakaretler edilmesine ise adeta göz yumuldu. Bir kullanıcı, ‘İslamiyet çağ dışı ve barbar bir dindir. Batılı özgür bir insan olarak bu faşist dine karşı durmak boynumun borcudur’ gibi onlarca hatta yüzlerce nefret yorumları yapıldı. Diğer yandan Almanya’da Federal Başsavcılığın, Yeşiller Partisi’nden Volker Beck’in suç duyurusu üzerine DİTİB hakkında casusluk şüphesiyle soruşturma baslattığı ortaya çıktı. Beck, Federal Meclis’te yapılan gizli oturumda savcılığın soruşturma hakkında bilgi verdiğini ve bunun kendisini memnun ettiğini söyledi

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