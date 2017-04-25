DİTİB’Lİ GENÇLERDEN YEMEN’E YARDIM

25 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

DİTZİNGEN-DİTİB Württemberg 3.bölgeyi oluşturan Feuerbach, Sindelfingen, Renningen, Leonberg, Ditzingen, Vahingen, Herrenberg, Waldenbuch, ve Filderstadt Gençlik kolları birliği Yemen’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadı. Ditzingen şehrinde düzenlenen ” Yemenin Çığlığına Sessiz Kalma” isimli organizasyon Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı,çeşitli camilerde görev yapan hocaefendilerin yaptığı sohbetler programa katılanlar tarafından ilgiyle dinlenirken her cemiyetin gençlik kolları tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin sunulduğu standlara olan ilgi yoğun oldu. Ditzingen Ditib Din görevlisi İsa Sıkıcı hoca 24 milyon nüfusa sahip Yemen’de, 18,8 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda, 14,4 milyon kişinin güvenli içme suyuna erişimi bulunmadığı, 14,7 milyon kişi ise yeterli sağlık bakımından yoksun olduğu . Yaklaşık 3,3 milyon çocuk, gebe veya emziren kadın ise beslenme yetersizliği, 462 bin çocuk ise ciddi sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğu belirterek yapılacak yardımın önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkkür etti.

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