DİYANET İMAMLARINA VİZE ÇIKMADI

15 Mart, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’da İslam dini resmen din olarak kabul edilmesine karşılık, Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar bitmek bilmiyor. Belçika Diyanet Vakfı’na bağlı bulunan ve resmen tanınmayan 12 cami imamının vize talebi bir kez daha ret edildi. Belçika tarafından tanınmamış camiler için Diyanet Vakfı’na bağlı Türk imamlara vize yok. Belçika Federal Hükümeti Göç ve Mültecilerden sorumlu Bakan Theo Francken’ın, Belçika’daki (resmen tanınmamış) camilerde hizmet vermek üzere Türkiye’den vize talebinde bulunan 12 Türk imama vize vermemesi üzerine konuyu ilgili mahkemeye taşıyan 10 imam, mahkemeden olumsuz sonuç aldı. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken’ın, tanınmamış camileri kontrol edemedikleri gerekçesiyle reddettiği imamların vize başvurusuna, ‘Yabancılar Dairesi’ ile bireylerin sorunlarını ele alan mahkeme, hak vererek Türkiye’den Belçika tarafından tanınmamış camilerde çalışmak üzere uzun süreli vize talebinde bulunan imamlara red cevabını onaylamış oldu. Bu şekilde başvuru yapan toplam 12 Türk imam bulunuyor. Bunlardan 10 tanesi Bakan Francken’ın kararına konuyla ilgili mahkemeye başvurarak itiraz etti. İtirazda imamlar inanç özgürlüklerinin kısıtlandığını söylemiş ancak mahkeme bu imamların Belçika dışında bir ülkede bulundukları ve bu nedenle de Belçika tarafından inanç özgürlüklerinin kısıtlanmadığına kanaat getirdi. Hukuki olarak bu imamlar Belçika Danıştay’ına halen itiraz edebilirler. Buradan da istedikleri sonucu alamazlarsa son olarak Avrupa Adalet Divanı’na başvurma hakları var. Konuyla ilgili olarak Bakan Francken yaptığı açıklamada “Özellikle Belçika tarafından tanınmamış olan camiler konusunda dikkatliyiz. Bu anlamda mahkemenin verdiği karar hukuksal olarak bizim kararımızın geçerli argümanları olduğunu teyit etmiş oldu” dedi

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