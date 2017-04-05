DOĞRUYOL: BAŞBUĞUMUZUN İZİNDEYİZ

5 Nisan, 2017

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FRANKFURT – Türk Dünyasının efsanevi lideri, Ülkücü Hareketin Başbuğu Alparslan Türkeş vefatının 20. yıl dönümünde Almanya Türk Federasyon Genel Merkezinde düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Sunumunu Türk Federasyon Genel Sekreteri Fatih Oğuz’un yaptığı anma programında bir konuşma yapan Genel Başkan Şentürk Doğruyol, “Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, tarihte örneklerine pek sık rastlamayan müstesna şahsiyetlerden biridir. Tarihi geleneğimiz açısından O’nu en iyi anlatan, tanımlayan sıfat ise bizzat milletimizin ona vermiş olduğu Başbuğ sıfatıdır” dedi.

Rahmetli Başbuğumuzun hayatının kısaca yer aldığı ve muhtelif zamanlarda yaptığı konuşmalardan derlenen video gösterisinde “ALPARSLAN TÜRKEŞ’in FİKİRLERİ” ilgiyle takip edildi. Lider Devlet Bahçeli’nin duygu dolu anıt mezardaki konuşması yine video olarak misafirlere sunuldu.

Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol yaptığı konuşmada” Türk Federasyon ve bağlı derneklerimizin tamamında, 20 yıldır, her yılın Nisan ayının 4’ncü gününe başbuğumuz çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. 4 Nisan’ın hafta ortasına denk gelmesi durumunda etkinlikler bir hafta önceden başladığı sıkça görülen bir durumdur. önceki veya bir sonraki hafta sonları çok iyi değerlendirilerek derneklerimizin tamamında, manevi bir görevi yerine getirmek için programlar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in aziz hatıralarını dua, hürmet ve minnetle yâd ediyoruz. Fatihalarımızı ruhuyla buluşturuyor, geride bıraktığı hizmet ve eserlere şükran duyuyoruz. Almanya Türk Federasyon Genel Başkan Sayın Şentürk Doğruyol yapmış olduğu konuşmasında, “Bugün buraya, Federasyonumuzun kurucu, fikrimizin ana kaynağı, hareketimizin manevi lideri merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i anmak ve hayırla yâd etmek için bir araya geldik. Merhum başbuğumuz başta olmak üzere geçimlerimizin ruhlarına Fatihalarımızı göndermek için Almanya Türk Federasyonumuzun Genel Merkezinde bir aradayız. Dua, minnet ve şükran hislerimizle, vefatının 20. Yılında başbuğumuzu ve muhterem hatıralarını bir kez daha sahiplenmek için toplanmış bulunmaktayız. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i, aramızdan ayrılışının 20’inci yılında özlemle ve hürmetle hatırlamak için gönüllerimizi, sevdalarımızı ve bağlılıklarımızı burada yeniden birleştirdik. Yüreklerimize düşen kor ateşi ebediyete uğurladığımız gün yağan kar bile söndüremedi ve yüreklerimizi yakan bu ateş artık ebediyete kadar yolumuzu aydınlatan bir meşale gibi bizlere ışık olacaktır. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, bir sancak gibi ufkumuzun ve yüreğimizin zirvelerinde dalgalanmakta; aziz emanetleriyle ve bizlere miras bıraktığı fikirleriyle pusulamız olmaya devam etmektedir. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, tarihte örneklerine pek sık rastlamayan müstesna şahsiyetlerden biridir. Tarihi geleneğimiz açısından O’nu en iyi anlatan, tanımlayan sıfat ise bizzat milletimizin ona vermiş olduğu Başbuğ sıfatıdır. Türkeş, Türk dünyasının Başbuğu unvanını, sahip olduğu meziyetler ve yerine getirdiği hizmetler açısından bakıldığında en çok hak eden tarihi bir şahsiyettir. Bu değerlendirmeyi er ya da geç dost düşman herkes yapmıştır. Başbuğumuzun bu sıfatları kazanışı ile Milliyetçi Hareketin tarihi paralel bir çizgiye sahiptir? Çünkü O’nun hayatı ile Türk milliyetçiliğinin yarını yüzyılı aşkın dönemi tamamen özdeşleşmiş iç içe geçmiştir. Merhum Başbuğumuz, ömrünü ülkülerine adayan, varlığını milletinin bekasına ve devamlılığına hasreden bizim için müstesna bir dava adamıdır. Hepimiz biliyor ve şehadet ediyoruz ki, fani hayatı mücadeleler içinde geçmiştir. Lefkoşe’de başlayıp Ankara’da sonlanan 80 yıllık yaşamında zorluklardan asla yılmamıştır. Derecesi, seviyesi ve boyutu ne olursa olsun hiçbir tehditten korkmamıştır. İnandığı doğrularından, tertemiz hedeflerinden taviz vermemiştir. Türk siyasetine yeni bir soluk, yeni bir yorum ve yeni bir vizyon getirmeyi başarmıştır. Milletimizin kutlu bağrında bir cevher gibi işlenmeyi bekleyen milli, manevi ve tarihi değerlerden bir siyaset modeli kurmuş ve Türk milletinin vicdanına tercüman olmuştur. Türk milliyetçiliğinin fikir sahasında kalmayıp siyaset sahnesine inişi, bir plan dâhilinde sosyal ve ekonomik sorunlara cevaplar üretmesi merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in öncülüğünde gerçekleşmiştir. Merhum Türkeş Bey devlet ve siyaset hayatında ideal, ahlak, ülkü ve erdem noksanlığını gideren, bu alanlardaki boşluğu sabırla dolduran millete mal olmuş bir değerdir. Tesadüflerin lütfunu beklemeyen, bağışların veya ikramların arayışında olmayan bir şuur insanıdır.Avrupa Türklüğünün üzerinde büyük emeği olan, Türk Federasyonumuzun kurucusu, Merhum Başbuğumuz’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

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