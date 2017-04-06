DOĞU’DAN BATI’YA STAJ İÇİN GELDİLER

6 Nisan, 2017

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Doğu ve Güneydoğulu gençler staj için Almanya’da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından açılan Mesleki Eğitim öğrenci ve personel hareketliliği projeleri kapsamında Doğu ve Güneydoğu okullarından 10 öğrenci ve 2 öğretmen Almanya’ya geldi. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanı öğrencileri ve öğretmenleri 3 haftalık staj için Almanya’nın Ludwigshafen şehrinde staj yapmaya başladı.

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından açılan Mesleki Eğitim öğrenci ve personel hareketliliği projeleri kapsamında Doğu ve Güneydoğu okullarından 10 öğrenci ve 2 öğretmen Almanya’ya geldiler. Malatya, Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanı öğrencileri ve öğretmenleri 3 haftalık staj için Ludwigshafen’e geldiler. Proje ile ilgili olarak gazetemize bilgi veren Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Lisesi’nden Proje Koordinatörü Mesut Çatalkaya ile Diyarbakır Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Uğur Karasakal, “TİG-WİG kaynağında AB Ülkeleri ve ülkemizdeki farkı gözetleyerek yenilikçi uygulamaları ülkemize taşımayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda öğrencilerimizin kendisine özgüven ve girişimci ruhunu aktif hale getirmektir. Bu doğrultuda dil ve kültürel farklılıkların insanlar üzerindeki etkiyi gösterip, Avrupa’nın da ülkemizden çok farklı olmadığını göstererek özgüvenlerini artırmak istemekteyiz. Başta bizlere bu imkanı sağlayan Milli Eğitim Başkanlığı’na ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’na, proje koordinatörümüz Fatma Sümer hanımefendiye ve Almanya Proje Ortağımız İuventas Model Proje Koordinatörümüz Tekin Kaya’ya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

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