DOKTOR HASTAYI REDDEDEBİLİR Mİ ?

20 Şubat, 2017

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AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Necati Şuözer, Almanya’da faaliyet gösteren doktorların hangi şartlarda hastaları reddedebileceklerini veya değiştirebileceklerini yayınladığı basın bildirisiyle kamuoyuyla paylaştı. Suözer “Sizlerden gelen sorulara yerinde ve zamanında cevap vermek benim öncelikli görevlerimden biridir. Vatandaşlarımız veya kurumumuzun üyeleri hizmet veren anlaşmalı doktorların hangi durumlarada hasta olan kişiyi geri çevirebilme ve mevcut olan hastasını değiştirme hakkı vardır diye bana soru soruyorlar.

Hizmetin ret edilmesi durumları yani doktorun hastayı kabul etmeme ve değiştirme durumları:

Doktorun normalin üstünde yani aşırı derecede hastasının olup buna bağlı olarak yoğun olması

Doktor ve hasta arasında güven eksikliğinin olması veya oluşması

Hastanın tedavi esnasında doktorunun talimatlarına uymaması

Hasta tarafında tedavi gidişatının bozulması

Ekonomik olmayan tedavi hizmetlerinin hasta tarafından istenmesi

Uzmanlık alanı dışında hastanın doktorundan tedavi isteğinde bulunması

Hasta olarak siz nasıl doktorunuzu seçip değiştirebiliyorsanız, doktorunuzda yukarıdaki sebeplerden ötürü hastasını seçip değiştirme hakkına sahiptir.

Acil durumlar bu uygulamanın dışında tutulur” dedi.

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