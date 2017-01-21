DOKUNULMAZLIĞIKALDIRILSIN TALEBİ

21 Ocak, 2017

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Halil Uygun

Fransa’daki aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı FN Partisi Lideri Marine Le Pen’in dokunulmazlığı kaldırılmak üzere. Fransa’da İslam karşıtları eylemleri ve sözleri ile toplumu Müslümanlara karşı kışkırtan kin ve nefret beşlenmesine öncülük eden FN Partisi Genel Başkanı Le Pen hakkında Nice Mahkemesi, dokunulmazlığının kaldırılmasına talep etti. Avrupa Parlamentosu üyesi ırkçı vekil ve lider Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu. Fransa’nın Nice kentindeki Asliye Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması için Avrupa Parlamentosu’na talepte bulundu.

Nice kenti eski Belediye Başkanı Christian Estrosi, kendisi aleyhine “iftirada bulunduğu” gerekçesiyle Le Pen aleyhine dava açmıştı. Le Pen’in yargılanabilmesi için önce üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu’nun bu siyasetçinin siyasi dokunulmazlığını kaldırması gerekiyor. Le Pen, 2015’te bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Etrosi’nin belediye başkanlığı döneminde radikal dinci örgütlere mali destek sağladığını” iddia etmişti

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