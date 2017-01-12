DOMOTEX’TE HAZIRLIKLAR TAMAM

12 Ocak, 2017

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Gülsüm Tan/HANNOVER

Almanya’nın Hannover kentinde her yıl düzenlenen DOMOTEX Uluslararası Halı ve Yer Döşemeleri Fuarı, bu yıl 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye’den 175 firma, alanında Dünya’nın en büyük ihtisas fuarı olan DOMOTEX’e katılarak ürünlerini sergileyecek. 60 üzerinde ülkeden 1350 firmanın ürünlerini sergileyecek olan fuarda Türkiye, Hindistan (374) ve Çin’nin (269) ardından katılımcı 60 ülke arasında 3. sırada yer alıyor. Türkiye’nin Hereke’den Van’a kadar kültür ve sanatını temsil eden birbirinden güzel el işlemesi halı ve kilimleri, Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatçı Birliklerince (ITKIB) organize edilen 16 ve 17. Hollerde sergilenecek. ITKIB tarafindan hazırlanan Türkiye Milli Standi ise 16. Hol’de yer alacak. Fuara bireysel olarak katılan ve genelde makine halısı üreten firmalarımız ise, kendi stantlarında ürünlerini sergileyecek. Bu firmalarimizin çoğunluğu, 2,3,4,5 ve 6. Hollerde yer alacaklar. Diğer firmalarımız ise çeşitli yoğunluklarda olmak

üzere 7, 9 ve 15. Hollerde bulunacaklar.

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