DÖNERE SATIŞ YASAĞI KOYDULAR!!

13 Ocak, 2017

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Kempten Belediyesi aldığı bir kararla, döner büfesi işleten vatandaşa, satış yasağı koydu.

Hüseyin Yüce

KEMPTEN- Kempten Belediyesi, aynı kentte döner büfesi işletmeciliği yapan Hüseyin Kesin adındaki vatandaşa şimdiye değin eşi benzeri görülmemiş bir uygulama ile, saat 22.00’den itibaren dışarıya paket döner ve içecek satma yasağı koydu. Çevreyi rahatsız etme ihtimaline karşı bu kararın alındığını açıklayan Belediye yetkilileri, aynı zamanda saat 22.00’den sonra tuvalet ve mutfak pencerelerinin kapalı tutulması, Almanya’da yürürlükte olan Gece Huzuru (Nachtsruhe) kuralının ihlal edilmemesini de belirttiler. Dükkan önündeki oturakların yine saat 22.00’den itibaren kaldırılmasını da isteyen Kempten Belediyesi, saat 22.00’den sonra döner dükkanından çıkan müşterilerin cadde üzerinde yapacakları her türlü gürültü ve rahatsızlıktan dolayı da yine döner işletmecisi Hüseyin Kesin’i sorumlu tutacaklarını kaydettiler.

Gazetemize bir açıklama yapan belediye mağduru vatandaş Hüseyin Kesin, alınan bu karara karşı sonuna kadar direneceğini ve bu haksız karara karşı hukuk mücadelesi başlatacağını belirterek, “Ekmeğimizle oynuyorlar. Hani şu herkesce bilinen Amerikan markalı kurumun şubelerinde, gece yarısına kadar, hem elden hem de arabalara satışlar yapılıyor. Onlara neden müdehale edilmiyor. Bunların gücü ancak bizim gibi küçük esnafa mı yetiyor.” sözleriyle sitemini dile getirdi.

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