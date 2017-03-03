3 Mart, 2017

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UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya: Türk Alman dostluğu günlük politikanın ötesindedir.”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ‘ın, Gaggenau Belediyesi tarafından bir toplantıya katılımının yasaklanmasının ardından UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya bir açıklama yaptı. Sırakaya ” “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bir toplantıya katılımının, Gaggenau Belediyesi tarafından yasaklanması Türk Alman ilişkilerine ağır bir darbe daha vurmaktadır. Bu aynı zamanda düşünce ve toplantı özgürlüğünün de kısıtlanması anlamına gelmektedir. Özellikle düşünce özgürlüğü gibi toplumsal özgürlükleri, önemli değerler olarak savunan devletler, böylesi popülist engellemelerle inanılırlıklarını da yitirmektedirler.

Yurt dışındaki yaklaşık 3 Milyon Türk seçmenin yarısı Almanya’da yaşamaktadır. Bu insanlara, bu kısa vadeli kararla toplantıya katılımın engellenmesi anlatılamaz. Almanya’daki Türk kökenli insanlara, PKK destekçisi HDP’nin anayasaya aykırı ve yasaklı sembollerin açık açık sergilendiği seçim propagandalarına, Alman parti liderlerinin katılmaları ve bu propagandaları gönülden desteklemeleri açıklanamaz.

Bizim demokrasi ve özgürlük anlayışımız şudur; bir etkinlik özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarını hedef almadığı ve kanunlara aykırı olmadığı sürece mümkün kılınmalıdır. Bu keyfi ve bastırıcı karar demokrasi için kara bir leke olarak değerlendirilmelidir. Bu karar çoğulcu ve özgür topluma büyük değer verdiğini ilan eden Almanya’ya yakışmamaktadır. Almanya’nın yurt dışındaki itibarı bu şekilde iyileşmemektedir. Aynı şekilde bu durum, Deniz Yücel meselesinde de Almanya’ya ciddi bir inandırıcılık sorunu yaşatmaktadır. Alman Türk dostluğu ideolojik ve popülist kavgalara kurban edilmemelidir” dedi.

KÖLN

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