DR CINDIK ÖDÜLLENDİRİLDİ

28 Ocak, 2017

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Saffet Arıkan

MÜNİH – Kısa adı KVB olan ‘Kassen Ärtzliche Vereinigung Bayern’, geçen yılın en başarılı muayene, sağlık merkezi ve hekimlerini belirledi. Eski eyalet devlet bakanı Christa Stewens başkanlığında yüzlerce hekim arasında seçilen Psikolog Dr. Elif Cındık başarılı çalışmalarından dolayı Bavyera Sağlık Ödülü ile onura edildi. Münih Riem semtinde 2013 yılından beri ikisi Türk bir Alman asistan doktor, bir Türk ve Alman psikolog, beş Türkçe konuşan hemşire ile nöroloji, psikiyatri ve psikoterapi dalından başta vatandaşlarımıza hizmet veren Dr. Cındık, başarılı çalışmalarının takdir görmesinden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Ödül töreninde Cındık ayrıca Multiple skleroz (MS) hastalığı üzerinde Almanya’da sayılı muayene merkezi olduklarını ifade ederek bu hastalıkta erken teşhisin önemini vurguladı.

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