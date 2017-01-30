Dreieich’da mültecilere yemek
- 30 Ocak, 2017
Süleyman Fil
FRANKFURT – Almanya’da sığınmacılar için DİTİB Dreieich Camii’nde yemek verildi. Çok sayıda vatandaşımızın katıldığı yemeği organize eden DİTİB Dreeieich Camii yönetimi katkısı olan herkese teşekkür etti. Belediye Başkanı Zimmer Karin Scholl, DİTİB Bölge Sorumlusu Salih Özkan ve çok sayıda göçmenin katıldığı yemekte davetlilire Türk mutfağının leziz tatlarından ikram edildi. Yapılan konuşmalarda savaşların son bulması ve daha barışçıl dünya temennisinde bulunuldu.