DÜNYACA ÜNLÜ TÜRK KUAFÖR

21 Mart, 2017

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İSA AKSOYLU

DÜSELDORF – Almanya’nın Düseldorf şehrinde Kuaförlük yapmakta olan ve en son 2014 yılında Fıransa’nın Paris şehrinde 22 ülkenin katıldığı uluslararası kuaförlük yarışmasında rakiplerini eleyerek dünya birincisi olan Serkan Arancı şimdilerde verdiği eğitimlerle kuaförleri mesleklerinin en üst seviyesine çıkartmaya devam ediyor. Almanya başta olmak üzere bir çok ülkede topuz seminerleri veren ünlü Kuaför Serkan Arancı bu yıl 17 – 22 Nisan tarihleri arasında Kuş Adasında topuz semineri vereceğini ifade etti.

Düzenlenecek etkinlik hakkında bilgi veren Arancı, ”Nisan ayında Kuşadası Efes Prenses otelde gerceklesecek olan ev sahipliğini Yasin Dikmen ‘in üstlendiği ve bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan MISS HAIR BEAUTY 2017 organizasyonunda Dünyaca ünlü bir cok isimle sahne alacağım.

Organizasyona Türkiye ve bir cok ülkeden katilacak meslektaslarıma 2017′ nin topuz trendlerini paylaşacağım. Almanya ve türkiye arasinda bir köprü olusturmayı hedefliyorum. Benim dışımda ünlü eğitmenler , Yasin Dikmen, Harun Cici, Nursel Akdag, İhsan Akbulut, Reyhan Uzun ,Berna Sancaklı, Basil Somalı katılırken 5 gece 6 gün sürecek olan organizasyonda topuz, kesim renklendirme mikroblaiding ve makyaj egitimleri sunulacak . Bunun yanısıra topuz yarışsmaları ve görsek showlarla devam edecek . Ayrıca organizasyonda gala gecesi o ses türkiye nin finalisti Soyhan Bilgeer , Hayko Mete Denizer ve oryantal Özlem Sultan sahne alacaklar ” dedi.

Kuaförlük benim hayat felsefem oldu !

32 yildir kuaförlük meslegini yaptığını ifade eden Arancı, ” Hayat felsefem haline gelen mesleğimde sürekli kendimi yenilemeye ve elde edindiğim tecrübe deneyimlerimi meslektaşlarımla paylaşmayı yeni Kuaför adaylarına da eğitimler vererek katkı sağlamaktayım. En son 2014 yilinda Fransa’ nın Paris şehrinde düzenlenen ve 22 ülkenin katıldığı Uluslararası Kuaförlük yarışmasında rakiplerimi

eleyerek dünya 1 . cisi olarak Türkiye yi temsil ettim. Yine ayni sene Handswerkkammer Düsseldorf ta düzenlenen 1920 yılı temalı ROKOKO topuz yarışmasında Almanya birincisi oldum. 2004 yilindan beri Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yaşıyor ve mesleğimi burda sürdürüyorum. Moda fuarlarında ve katalok çekimlerinde ünlü moda evleriyle calışıyor ve uluslar arası kuaförlük fuarı olan TOPHAIR fuarında da meslektaşlarıma topuz koleksiyonlarımı sunuyorum ” dedi.

2011 yılından buyana Düsseldorf ‘da açtığı kendi adını taşıyan salonunda müsterilerine hizmet vermekte olan Arancı bunun yanısıra kuaförlere topuz egitimleri verirken yine kendi adını taşıyan ‘

Topuz ve gelin Sacı Katalogu ve egitim dvd lerini meslektaslarına sunuyor.

www.serkanaranci.com

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