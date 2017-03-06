DURMAK YOK YOLA DEVAM

6 Mart, 2017

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SERDAR GÜRSOY/RIFAT PALA

SİNDELFİNGEN – Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau şehrinde katılacağı referandum toplantısı güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmesine tepkiler dinmezken bu kez eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın toplantı yapacağı Salon belediye tarafından iptal edildi. Bakan Bozdağ son anda gelen iptal kararını “Faşist bir uygulama” olarak değerlendirirken Almanya’da yaşayan Avrupalı Türkler bu uygulamaya sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Ben Nazizmin, Almanya’da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Zannediyorlar ki Erdoğan Almanya’ya gelecekti. Ben istersem yarın gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım” açıklaması yapmıştı.

DEMOKRASİNİN ÖNÜNE TAŞ KOYULMAZ

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da Almanya’nın yaptığı bu uygulamayı “garabet” olarak değerlendirdi. Almanya’nın Stuttgart kentinin Sindelfingen bölgesinde, AK Parti Stuttgart Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezinin programına katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Bizi ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar kardeşlerimizle aynı çatı altında toplanmamıza kimse engel olamaz. Bizim gönlümüz bir, biz işte fikirde birliğiz, fiziki birlikteliğimizi engelleyenler hiçbirşey elde edemeyecekler” dedi. Almanya’da 4 milyonun üzerinde Türk’ün yaşadığına dikkat çeken Gündoğdu “Avrupa’nın göbeğinde demokrasinin önüne taş koymaya çalışanlar var. Yeri geldiğinde demokrasi kelimesini ağzından düşürmeyenler, en tabii hak olan toplantı yapma hakkına engel oluyorlar. Bu faşist uygulamayı kınıyorum. Almanya’ya toplantı iptal ettiren zihniyet, Berlin duvarını ören zihniyettir. Bunlar Türkiye’nin büyümesini, kendi kararlarını alan, bölgede söz sahibi bir ülke olmasını istemiyorlar. En azılı FETÖ’cüler Almanya’da resmi toplantılarda konuşabiliyor, PKK’nın maşaları konuşabiliyor, ama Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı veya diğer bakanlarımız konuşamıyor. Bu çifte standardı ve hasmane tutuma herkes şahit. Bunlara en güzel cevap 16 Nisan’da sandıktan çıkacak “Evet”tir. Onlar ne kadar çirkin yollara başvurursa başvursun, bizler demokrasiden yana olacağız. Buradaki arkadaşlarıma cansiperhane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir kampanya başlattık ve her bir arkadaşımız inşallah referanduma olumsuz bakan 20 kişiyi ikna edecek. Ben arkadaşlarıma sonuna Kadar güveniyorum. Avrupa’da sandıktan EVET çıkacak. Çünkü bizim büyümemizi, gelişmemizi istemeyen Avrupa’ya Avrupalı Türkler EVET diyerek en güzel cevabı verecekler ” dedi.

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