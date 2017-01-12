DURMUŞ AMCA ÖLÜ BULUNDU

12 Ocak, 2017

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Kâmil Yılmaz

MANNHEİM / LUDWİGSHAFEN – Almanya’nın Mannheim şehrinde hafa sonu tedavi görmekte olduğu klinikten ayrılan ve kaybolan Durmuş Ali Kaya dlı amcanın vefat ettiği ortaya çıktı. Polis tarafından fotoğrafı yayınlanan ve demans (bunama) hastası olduğu belirtilen Durmuş Ali amca, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Mannheim şehrinin Jungbusch semtinde kalan Durmuş Ali amcayı bulmak için seferber olan halk, acı gerçeği öğrenince şok oldu. Durmuş Ali Kaya’nın Ludwigshafen’de bir tramvayın çarpması sonucu vefat ettiği ortaya çıktı. Pazartesi günü arama çalışmalarına başlayan ve halka seferberlik çağrısı yapan Mannheim Polisi, 75 yaşındaki Durmuş Ali amcayı Ludwigshafen’de Saarburger Ring adlı caddede tramvay çarpması sonucu öldüğünün tespit edildiğini duyurdu. Olayın bir kaza sonucu olduğunu tahmin ettiklerini kaydeden Mannheim Polisi, olayın soruşturulmaya devam edildiğini açıkladı. Merhumun cenaze namazının bugün 12.01.2017 Perşembe İGMG Milli Görüş Mannheim Fatih Camii, Böckstrasse 5, 68159 adresinde öğlen namazını mutâkip kılınacağı öğrenildi..

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