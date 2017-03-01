E HASTALIKLAR KAPIDA

1 Mart, 2017

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Mehmet Ardıç

Teknolojinin her geçen gün daha fazla gelişmesi dijital araçların çoğalması ve bilinçsiz sosyal medya kullanımı ile e-hastalıklar sağlığımızı tehdit etmekte. Uzman doktorların yaptığı tesbitler günümüzde e-hastalıkların sağlığımızı çoktan tehdit etmeye başladığını gözler önüne seriyor. Peki bizi tehdit eden bu e-hastalıklar neler şöyle bir göz atalım teknolojinin yaygın kullanımıyla ortaya çıkan rahatsızlıkları şöyle

Nomofobi: Kişi cep telefonundan uzaklaştığında haberdar olamama paniği yaşar nefes darlığı, titreme, baş dönmesi gibi belirtiler de buluna bilmekte.

FOMO: Kişi sosyal platformlardan yeni gelişmelerden uzak kalma kaygısı ve korkusudur , kişi kendini gergin ve kaygılı hisseder.

Ego sörfü: Zamanının çoğunu internet üzerinde geçiren ve kendisi ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden kişi, öz severlilik ya da online narsizmi olarakta adlandırılmakta. Paylaşımları ve beğenileri takip etmeden geri duramamak.

Google takibi: insanın gizli bir şekilde etrafındaki kişileri arama motorları aracılığı ile araştırması ve insanları incelemey alması.

Siberhondrik: Araştırma ve öğrenme iç güdüsü ile hareket eden kişi internet üzerinden tedavi yöntemleri arayarak uygulamaya yönelir. Araştırma sonucu bulduğu tedavi yöntemleri sonrası doktoro gitme ihtiyacı hissetmeyen kişi öz control seviyesi ayarlayamadığı için siberhondrik hastalığına çabucak yakalanabilir.

Photolurking: İnternet üzerinden sosyal medya platformlarında başkalarının fotoğraflarına bakarak vakit geçirme hastalığı

Cheesepodding: Bir kişinin ınternet başında geçirdiği süre boyunca internetten ‘mp3’ indirme hastalığı.

Facebook depresyonu: Birçok sosyal ağ ve Facebook kişiyi depresyon eğilimli yapıyor özellikle duygusal hayal kırıklıklarının üzerinde tekrar tekrar

konuşmaları ruh hallerini kötü yönde etkilemekte ve mutsuz duygular içersine sokmokta.

İnternet sınırı: Mobil cihazlardaki veya bilgisayardaki performans düşüklüğünü ya da geçici sorunların önemli bir stres kaynağı ve istenmeyen olayların tetikleyicisi olduğu ifade ediliyor.

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