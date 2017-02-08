Eda Caterin’ten dev yatırım

8 Şubat, 2017

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İbrahim Ferah

OBERTSHAUSEN – Rhein-Main Bölgesi’nde yapılan Nisan, Düğün, Fuar, Mevlid gibi organizasyonlarda başarılı şekilde hizmet veren Eda Catering, daha kapsamlı hizmet için 1,5 milyon avroluk yatırım kararı aldı. Ticaret hayatında başarılı olmasının sebeplerini anlatan Eda Caterin sahibi Hamdi Çetinkaya, “Hobyy olarak 17 sene evvel kendi evimizde başladığımız yemek servisi, zamanla taleplerin artmasıyla iş yeri kurma aşamasına geldi. Anadolu mutfağının her türlü yemek çeşitlerini eşim ve ben istenilen kapasitede yaparak en iyi hizmeti sunmaya başladık. Aldığımız siparişler artınca, çocuklar ve kardeşlerimiz de birlikte çalışmaya başladı. Türkiye’den gelen politikacı, sanatçı ve fuar katılımcıları için de hizmet sunuyoruz.” dedi.

YÖRESEL YEMEK ÇEŞİTLERİ

Aile şirketi olduklarını ve yaklaşık 30 kişilik ekip ile üç ayrı noktada hizmet verdiklerini söyleyen Çetinkaya, “10 kişilik küçük gruplar da dahil olmak üzere 3000 kişilik düğün ve toplantılar için, çorba, sulu yemek, kebap, börek, tatlı, meyve sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini yöresel damak tadına uygun sunuyoruz. Mesela, Çerkez bir aile Çerkez Tavuğu veya Kayseri’li aile Kayseri Mantısı sipariş verebilir” dedi. Hazırlanan yiyeceklerde kaliteli malzeme kullandıklarını söyleyen Çetinkaya, “Siparisleri vaktinde teslim etmek, disiplinli ve düzenli çalışmak başarılı olmakta büyük etken oluyor” dedi.

1,5 MİLYON AVRO YATIRIM

Heusenstamm’da aldıkları arsa üzerine inşaa etmek istedikleri tesisin inşaasına bu sene içerisinde başlayacaklarını söyleyen Çetinkaya, “Tam donanımlı olarak tasarladığımız, 1000 metrekaresi kapalı alan olacak tesisin içerisi üretim mutfağı, kantin, büro şeklinde olacak. Bu sayede müşteri hizmetlerimiz daha güzel ve servisimiz daha hızlı olacak” şeklinde konuştu.

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