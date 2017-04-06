EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

6 Nisan, 2017

Yorum Yok

Muzaffer Çetin-KARLSRUHE, MANNHEİM

Almanya’daki çocuk ve gençlerimizin Türkçemize ve kültürel değerlerimize bağlı kalarak eğitim yaşamında en başarılı öğrenciler olmalarını sağlamanın en önemli koşullarından birisi olan ‘Aile Eğitim Seminerleri’ eyalet genelinde şehir şehir, köy köy devam ediyor. Karlsruhe Eğitim Ataşeliğince başlatılan ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ adlı dil, eğitim ve kültür kampanyası dahilinde 21 merkezde Psikolojik Danışmanlık ve Terapi hizmeti veren 4 Uzman Rehber Öğretmen- Psikolojik Danışmanın maharetiyle eyalet genelinde veli ve öğrencilere verilen seminer ve konferanslar vatandaşlarında yoğun talep ve katılım görülüyor.

AMACIMIZ AİLE İÇİNDEKİ SIKINTILARI ASGARİYE İNDİRMEK

Gurbetteki Türk toplumunun temel yapı taşı olan aile içindeki sıkıntıların asgariye indirilmesi, eşler arasında sağlıklı iletişimin kurulması ve çocuk yetiştirmede, çocuk eğitiminde yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi tarafından verilen; Bireysel terapi ”Aile içi ilişki ve iletişim sorunları” Okula hazırlık süreci ve uyum sorunları Okul fobisi ve okula uyum sağlayamama ile ilgili sorunlar. Arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar Dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular. Alt ıslatma-alta kaçırma ve tuvalet eğitimi. Davranış sorunları, Travma, Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar, Riskli davranışlar, Yas ve kayıp, Başarılı ve mutlu olmanın yol haritası, Disiplin, sınır ve kural koyma, Bilgisayar-internet bağımlılığı, Madde kullanımı, Ebeveynlere çocuklarına rehberlik edip yönlendirme yapabilmeleri için gerekli olan farkındalığı kazandırmak. Konu başlıklarıyla verilen seminer ve konferanslara katılan Mannheim, Hockenheim ve Friolzheim kentlerindeki veliler 8-9 haftalık katılımları sonrasında sertifikaları T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı’nın katılımıyla ve törenle verildi. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Rehber Öğretmenleri Ebru Başaraner ve Rıfat Özcan tarafından verilen ‘Aile Eğitimi’ ve ‘7 – 14 Yaş Çocuk Eğitimi’ konularındaki 8 – 9 hafta süren seminerlere katılan velilerle Rehberlik birimi hizmetleri hakkında görüşmek ve sertifikalarını takdim etmek gayesiyle bir araya gelen Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Rehber Öğretmenlere, Bölge Başkanlarına, TOAB başkan ve yöneticilerine ve katılımcılara seminerlerin gerçekleşmesinde gösterdikleri katkı ve desteklerden ötürü teşekkür ettiği ziyaretlerinde şunları kaydetti;

HEPİMİZİN AİLE EĞİTİMİ SEMİNERLERİNE İHTİYACIMIZ VAR

Aileler olarak biz ne kadar eğitim almış olursak olalım, ne kadar çocuk yetiştirirsek yetiştirelim, arada sırada uzmanlar tarafından verilecek seminerlere ihtiyacımız vardır. Ataşeliğimizce düzenlenen Aile Eğitimi Seminerlerinde yeni bir dönem başladı. Gurbetteki vatandaşlarımızın Aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarımız artarak devam ediyor. Türk çocuklarının eğitim-öğretimde başarılarını artırmak için bu seminerleri düzenledik. Öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından beğeniyle karşılandığını ve istifade edildiğini gördüm. Çocuk eğitiminde ailenin önemi ve sorumlulukları son derece önemli. Gerek çocukluğun ilk yılları gerekse de okul yıllarında ailenin vermiş olduğu eğitim çocuğun kişilik gelişimini önemli ölçüde etkiliyor. Çocuklarımızın iyi birer yetişkin olması, sizlerin iyi ebeveynler olabilmemize bağlıdır dedi. Ziyaret ve konuşmaların ardından sunulan ikramlar eşliğinde 55 anneye aile eğitim seminerleri sertifikaları verildi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

