EĞİTİMCİ OLMAK İSTEYENLERE FIRSAT

30 Aralık, 2016

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Gülsüm Tan/BREMEN

Bremen Eyaleti Çalışma,Sosyal İşler, Çocuk, Gençlik ve Kadından sorumlu Senatörlükte Kültürlerarası İlişkiler rapörtörü Türk kökenli Zerrin Dalhoff, yöneteceği on yaş altı çocuk eğitimi içerikli ‘FIT 10’ projesini tanıttı. Adı geçen senatörlük binasında düzenlenen tanıtım toplantıda, çok sayıda Alman ve göçmen kökenli yer aldı. Şubat 2017- Haziran 2018 tarihleri arasında verilecek olan 406 saatlik ön eğitim kursu FIT 10, kreş ve anaokullarında ‘uzman eğitimci’ olmak isteyenlere ek sınav ardından iki yıllık ‘Sosyal Pedagoji Meslek Okulu’ yolunu açıyor. Kursu tamamlayanlar ayrıca, eğitmen olarak velilere yönelik ebeynler diyalog programı FIT 10 kursu verebilecek. Dalhoff’un önceki yıllarda da başarıyla yönettiği göçmenlik, uyum, aile ve çocuk eğitimi içerikli “Fit Migration, Fit Eltern,Fit für fielfalt ve FIT u3,” eğitm projeleri kapsamında yetiştirdiği kurs eğitmenleride bilgilerini ebeveynlerle paylaşmış ve mesleğindede ilerleme fırsatı bulmuştu.

-Amacımız çocuk ve ebeveynler arasındaki saygı ve sevgiyi arttırmak

Önceki projelerinde ağırlıklı olarak üç yaş altı çocukların bakımı ve eğitimi yer aldığını hatırlatan Dalhoff, bluğ çağına yaklaşan çocuklarıyla çoğu ailenin ne denli sorun yaşadıklarını bildiklerini belirterek, “Projemizle hedefimiz, ebeveyn ve çocuklar arasındaki diyaloğu geliştirerek saygı ve sevgiyi arttırmaktır” dedi. Önceki projelerinden alınan bölümler ile harmanlanarak 11 modülden oluşan FIT 10’un ikinci tanıtım toplantısını 12 Ocak 2017 tarihinde Saat 13 00’de, Faulenstr.14-18 adresindeki KiTa Bremen’de yapacağını belirten Dalhoff, büyük özveri ile hazırladıklarını belirttiği programa son başvuru tarihinin önümüzdeki 16 Ocak olduğunu söyledi.

Bremen Eyaleti Sosyal İşler Senatörlüğü öncülüğünde, Eyalet Çocuk ve Eğitim Senatörlüğü, KiTa Bremen, Fachschule für Sozialpädagogik, Migrantinnenrat ve Landesinstitut für Schule işbirliğinde hazırlanan FIT 10 projesine İlgi duyanlar ayrıntılı bilgileri, http://www.familiennetzbremen.de/angebotdetails/qualifizierungsprogramm-fit-10.htmlolan internet adresinden alabilirler.

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