EĞİTİMLİ GENÇLERE İHTİYAÇ VAR

22 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin

KARLSRUHE – UETD Baden bölgesi Karlsruhe’nin daveti üzerine Karlsruhe’ye gelen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) genel Başkanı Zafer Sarıkaya, ”Avrupa da STK’lar Ve Avrupalı Gençlerin Geleciği” konularını değerlendirdi. Achat Plaza otel’deki değerlendirme programına; UETD Baden Bölge Başkanı Levent Polat, Karlsruhe şube Başkanı Sedat Demir ve yönetimi, MÜSİAD Karlsruhe şube Başkanı Burhan Sağlam, KOAB Başkanı iş adamı Erdem Arın, DİTİB Karlsruhe Merkez camii Başkanı Lütfü Azal ve davetliler katıldı. Karlsruhe şube Başkanı Sedat Demir selamlama konuşmasının ardında, ”Karlsruhe şehri ve çevre bölgelerden programıza katılan STK temsilciler ve vatandaşlarımızın biraraya gelip birlikde istişare etmesi ve bir ortak amaç uğruna din,dil,ırk ve mezhep ayrımı yapmadan birlik içinde halkımıza ve insanlığa hizemet etmesi için bu tür toplantıların çok hayırlı olacağını belirterek, bilgi çağında yaşayan insanların eğitim den uzak kalmamaları gerekdiğini ve yeni neslin eğitimli toplum ve insanlığa faydalı birer entellektüel bireyler olarak yetişmelerinin STK lar tarafında desteklenmesinin çok önemli olacağını” belirti.

EĞİTİMLİ GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) genel Başkanı Zafer Sarıkaya, öncelikle yeni açılan Uetd Karlsruhe şubesi hayırlı uğurlu olsun. Kurulması ve açılış aşamasında emeği geçenlerde Allah razı olsun. Sarıkaya, ”Bizim olmazsa olmazımız kimlik, inanç ve dildir. Bu bağlamda dilimizi korumalıyız ki, inancımızı koruyabilelim. Dil ve kimliğimizi korumadan inancımızı korumanın imkanı yoktur. Dil bir evin kültürüdür ve kültürü olmayan bir ev, çatısız bir evdir. Çatısız bir evin varoluşunu devam ettirebilmesi düşük, yıkılması ise büyük ihtimaldir. UETD olarak, öncü kültür yerine çoklu kültürlülüğe önem veriyor, çoklu kültürlülük olgusunu Avrupa’ya taşımak için çalışıyoruz. Asimilasyona karşı, entegrasyona destek veren bir kurumuz” Karlsruhe Üniversitesin’de eğitim gören genclerlede özel olarak ilgilenen Sırakaya, gençlere gelecek sizlerin elinde bu yüzden eğitimli genclere ihtiyacımız var. Geleceğin mimarları sizler olacaksınız dedi.

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