ELAZIĞ’A YATIRIM ÇAĞRISI

11 Nisan, 2017

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FRANKFURT – Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) tarafından kentin yatırım fırsatları, Almanya’da iş adamlarına anlatıldı. Elazığ TSO tarafından Elazığ Yatırım Fırsatları, Cazibe Merkezleri Programı ve ilde uygulanan diğer devlet desteklerinin tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği ülkelerinde başlatılan tanıtım ve bilgilendirme organizasyonun ikincisi Almanya’nın Frankfurt kentinde iki ayrı toplantı ile yapıldı. Frankfurt bölgesinde iş adamlarına yönelik yapılan bilgilendirme toplantısının ilki MÜSİAD HES Bölge Başkanı Musa Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan iş adamlarına Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildi. Frankfurt’ta gerçekleştiren ikinci bilgilendirme toplantısına Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Hanau Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek, UETO Wiesbaen Şube Başkanı Gürbüz Yıldız, HESSEA Kadın Kolları Başkanı Refika İğdeli ile Elazığlı İşkadını Nejla kara, STK temsilcisi katıldı. İş adamlarını sadece Elazığ’a yatırım yapmaya değil, kazanmaya davet ettiklerini ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, oda olarak yatırımcılara her zaman destek vermeye ve gönüllü danışmanlık yapmaya hazır olduklarını söyledi. Cumhuriyet tarihinin en önemli desteklerinin sağlandığı Cazibe Merkezleri Programı ve 6. Bölge desteklerinden iş adamlarının istifade etmesi gerektiğini belirten Başkan Alan, “Bilgi ve sermaye birikiminizi, kendi öz yurdunuzda kalıcı eserlere dönüştürme, sanayileşme ve büyüme sürecinizi hızlandırma aynı zamanda gelecek nesillerinizin kuracağınız bu düzen üzerine inşa edilmesi noktasında, tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Bedelsiz arsadan makine teçhizata, işletme sermayesinden fizibilite raporuna kadar bir çok desteği içerin bu program 10 yıl boyunca uygulanacaktır. Doğunun huzur ve güven adası olan Elazığ, ulaşım imkanları, organize sanayi bölgeleri, gelişmiş sanayi siteleri, üniversitesi, yer altı kaynakları, su potansiyeli, yetişmiş insan gücü, tarım ve hayvancılık avantajları, jeopolitik konumu ile tüm yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunmaktadır” dedi. Her iki toplantının ardından Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Abdulvahap Yoğunlu sunum yaparak, yatırım fırsatları, cazibe merkezleri ve devlet destekleri konularında detaylı bilgiler verdi.

İHA

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