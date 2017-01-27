Emekli Öğretmenler “1” Yaşında

27 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan/ Duisburg

Duisburg ve çevresinde çeşitli okullarda görev yapan Emekli Türk Öğretmenleri Duisburg’taki Liva Restoran’da bir yıldır aralıksız her ay bir araya gelerek birlik pekiştiriyorlar.

Türkçe’nin yaşatılması adına emek veren, Türk ve Türkiye kokenli ailelerin çocuklarının günümüz Almanya’sında birçok kurumda üst düzey görevlerde olmalarına katkıları olan emekli öğretmenler, hem emekliliğini tadını çıkartıyorlar. Emekli öğretmenler kahvaltı programlarında ayrıca çeşitli ülkelere ve şehirlere düzenleyecekleri gezilerinde planını konuşuyorlar.

Her ayın son çarşambası toplanıyorlar

Emekli Eğitimcilerin bir araya gelmelerine vesile olan Mustafa Mete gazetemize yaptığı konuşmada, “katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2015 yılında 8 kez çeşitli mekânlarda toplandık . Ama bunu geleneksel hale getirdik. 2016″ da ise aralıksız biraraya geldik. Anılarımızı anlatıp, yâd ediyoruz” dedi.

Emekli olup oturmak yok

Mustafa Mete, emekli olup bir kenara çekilmeye niyetleri olmadığını belirtip, aynı zamanda sosyal alanda birçok konuda da etkin olmak istediklerini söyledi. Mete, sivil toplum kurumları ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tesadüfün bu kadarı

Emekli öğretmenlerin düzenledikleri kahvaltılı toplantıda yan masada oturan ve 35 yıllık okul arkadaşlıklarını çeşitli şehirlerden gelerek her yıl yad ettiklerini ifadede eden, Şengül, Şenay ve Nadiye isimli bayanlar, 35 yıl önce öğrencileri oldukları Turgut Kiraz ile hasret giderdiler. Duygularını ifade etmekte zorlanan emeklu öğretmen Kiraz ve eski öğrencileri, “bu tesadüf bizi inanılmaz mutlu etti” dediler.

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