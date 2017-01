EMLAK FUARI BAŞLADI

27 Ocak, 2017

Yorum Yok

Erdal Altuntaş

HAMBURG – İnşaat, Emlak ve Modernizasyon alanında bilgi veren “home2” Fuarı başladı. Hamburg Kongre ve Fuar Merkezi’nde (Messe Halle) başlayan fuara inşaat, emlak, bahçe düzenleme, tadilat, modernize etme gibi sektörlerden 175 firma katıldı. Messe Halle A1 salonunda Pazar günü akşamına kadar devam edecek fuarı 10 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Hamburg Kentsel Gelişme Senatörü Dr. Dorothee Stapelfeld (SPD) himayesinde yapılan fuarda inşaat ve emlak sektrörünün yanısıra sektörle ilgili birçok firma da ürünleri tanıtıyor. Finans uzmanları 2030’a kadar Hamburgdaki emlak fiyatlarının yüzde 40-50 oranında yatırımcıya değer kazandıracağı görüşünde birleşirken, inşaat alanındaki yatırımların her zaman kazandıracağı görüşünde birleştiler.. Polisler hırsızlığa karşı nasıl tedbir alınacağını anlatacakları fuarda, uygun emlak kredileri, enerji tasarrufu nasıl yapılır?, yatırımınızın değeri ne kadar?, Alanında uzman ve doğru zanaatkarı nasıl bulabilirim?, Ev sigortası neyi kapsar? gibi sektörle ilgili konularda açık oturumlar da her gün 11-16.00 arası yapılacak. Fuara giriş ücreti 10 euro fakat 15.00’den sonra gelenlere 5 euroya indirimli bilet veriliyor. Fuar her gün 10.00-18.00 arası ziyaretçilere açık olacak.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook