EMNİYETTEN TANIŞMA DAVETİ

22 Şubat, 2017

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Frankenthal şehrinde yeni atanan Emniyet Müdürü Lebkücher, şehirde faaliyet gösteren Türk dernek ve dini cemaatlere bir tanışma daveti verdi

Kâmil Yılmaz

FRANKENTHAL – Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Frankenthal şehrinde Türk dernekleri ile emniyet yetkililerinin karşılıklı ziyaretleri devam ediyor. Şimdiye kadar Türk dernek ve dini cemaatler ile birçok ortak çalışma yapan Frankenthal Emniyeti, örnek bir dayanışma gösteriyor. Daha önce Frankenthal Emniyet Müdürü Heiko Arnd’in Mainz’e tayin edilmesiyle yerine geçtiğimiz ay yeni göreve gelen Thomas Lebkücher getirilmişti. Yeni emniyet müdürü Lebkücher, daha önce devam eden çalışmalara ara vermeden sürdürmek için Frankenthal’de bulunan çeşitli Türk dernek ve camii cemaatlerine geçtiğimiz hafta bir tanışma daveti gerçekleştirdi. Çok olumlu ve sıcak bir ortamda geçen buluşmaya yeni Frankenthal Emniyet Müdürü Thomas Lebkücher’in yanı sıra, Polis Şefi yardımcısı Thomas Jung ve Frankenthal uyum meclis üyesi olan aynı zamanda İGMG Rhein-Neckar-Saar Bölge Basın -Yayın Başkanı Mehmet Çalay, İGMG Gençlik Başkanı Faik Doğanay, DİTİB Frankenthal Merkez Camii Başkanı ve Uyum Meclis Üyesi Salif Erdoğan, İslam Kültür Merkezleri Birliği (İKMB) Valide Sultan Camii İmam-Hatibi ve Uyum Meclisi Üyesi Yaşar Bezgin, Quantum Eğitim Dernek Başkanı Kadir Aksoğan katıldılar. Açılış konuşmasıyla misafirlerini selamlayan Lebkücher tanışmaktan memnun olduğunu daha önce yapılan faaliyetleri geliştirerek sürdürmek istediklerini ifade etti. Önümüzdeki dönem ortak faaliyeteler de devam edeceklerini dile getiren yeni emniyet müdürü, Polis Günü etkinliğinde başta tanıtım standı olmak üzere gençlere yönelik seminerler ve programların gündemine aldığını belirtti.

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