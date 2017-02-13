EN GÜZEL HUTBE İÇİN YARIŞTILAR

13 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin- PFORZHEİM- MAULBORNN

Baden 4. Bölge 17. nci güzel hutbe okuma yarışması, Maulbornn Mimar Sinan camin,de yapıldı. Pforzheim, Bretten, Oberderdingen ve Maulbornn DİTİB camilerinden yapılan ön elemelerde birinci olan İbrahim Aslanoğlu (Pforzheim) Samet Aygün,(Bretten) Muhammed Tanyolu, (Oberderdingen) Emin Gültepe (Maulbornn) bölge birincisi olamak için yarıştılar. Çocukların okudukları Hutbe’de ‘Arkadaş ve Arkadaşlık ilişkileri’ okundu. Jüri üyeliğini camii din görevlileri Süleyman Akbulut, Ahmet Karakuran, Mücahit Kılınç ve Aydın Çakır’ın yaptığı değerlendirmede Hutbe’de ahenk, dili doğru telefuz etmek, samimi, duygulu ve isabetli konu olarak puan degerlendirmesi yaparak bölge birincisini belirlediler. Bretten’de gelen 13 yaşındaki Samet Aygün okuduğu Hutbe’de, ”Arkadaş; anne-babamızdan sonra hatta onlarda daha fazla ve uzun süreyle kişiliğimizi ve ahlakımızı arkadaşlarımız inşa eder. Atalarımız ‘bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyim. Üzüm üzüme baka baka kararır’ derken bu etkileşimi ne güzel ifade etmişlerdir. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur, kişi arkadaşının dini üzeridir. O halde herkes kimlerle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin” hutbesi din görevlilerinin secimi ile bölge birincisi oldu. Samet Aygün 26 Şubat’daki Ataşelik finalinde yarışacak. Birinci olan Samet Aygün’nün hocası Süleyman Akbulut, Samet’le yaklaşık üç aydır hızlı bir şekilde din derslerine çalıştık. Cenabı Allahın’da buyurduğu gibi, ‘kişiye çalıştığının karşılığı vardır’ der. Kendisinin azmi ve çalışkanlığı ile bizde çalışmamızın karşılığı olarak bölge birincisi olduk. Hedefimiz iki hafta sonra Karlsruhe Din Ataşeliği bölgesi yarışmasında iyi bir derece yapmak olacaktır dedi. Yarışmalara ev sahipliği yapan Maulbornn cemiyeti ve yönetimi yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler vererek yemek ikramında bulundu.

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