EN TARTIŞMALI YAPI AÇILDI

15 Ocak, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Nisan 2007 tarihinde dönemin iktidarda olan Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) hükümeti tarafından temeli atılan ve yapımı 10 yıl süren tartışmalı Elbphilharmonie konser merkezi açıldı. Başta 77 milyonluk bütçe hesaplanan ve 789 milyon Euroluk bir maliyetle tamamlanan dev konser salonunun açılışı, Hamburg Büyükşehir Belediye Başkanı Olaf Scholz (SPD) tarafından yapılırken açılışa Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Başbakan Angela Merkel’in yanı sıra siyaset, iş ve sanat dünyasında da çok sayıda davetli katıldı. HafenCity’de bulunan binanın açılışından günler önce beton bariyerler ve iz köpekleriyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, dünya basını da görkemli konser salonunun açılışına yoğun ilgi gösterdi. NDR Elbphilharmonie Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başlayan konser salonunun akustiği ve en uzak koltuğu sahneye 30 metre mesafede olan oturma planı ise konukları adeta büyüledi. Temelini 2007 yılı Nisan ayında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ole von Beust tarafından atılan konser salonunun açılışında konuşan Scholz, “Hamburg, Elbphilharmonie ile sanat ve kültüre verdiği önemi tüm dünyaya göstermiştir. Açılışı, bir çoğumuzun arzu ettiğinden daha geç ama tecrübe kazandıran bir süreç oldu. Ama artık bugünden itibaren plan ve yapım aşamasını konuşmak yerine müzisyenlerin burasını canlandırmasına sevinebiliriz” dedi. 2010 yılında açılması planlanan, hesaplanan bütçeyi kat kat aştığı için eleştirilerin de hedefi olan, 110 merte yüksekliğindeki Elbphilharmonie’nin dış cephesi su dalgası şeklinde farklı motiflerden oluşan ve her biri 1,8 ton ağırlığındaki camlarla kaplandı. 4 bin metrekare alan üzerine kurulu binada biri 2 bin 100, diğeri 550 kişilik olmak üzere iki konser salonu, binaya entegre 45 konut ve bir otel de bulunuyor.

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