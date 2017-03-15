ENDİŞELİYİZ

15 Mart, 2017

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İsa AKSOYLU

KÖLN – Kısa adı TAB olan (Türk-Alman Yazarlar Birliği) son günlerde , Hollanda-Türkiye kriziyle bağlantılı gelişmeler üzerine bir basın açıklamasında bulundu. Almanya-Türkiye arasındaki siyasî gerilimin hemen ardından Hollanda ile yaşanan krizin varmış olduğu boyutun kendilerini son derece endişelendirmekte olduğu belirtilen TAB Başkanı Mahmut Aşkar , ” Hollanda hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na hiçbir diplomatik kuralla bağdıştırılamayacak derecede kaba muamele yapması ve durumu protesto eden Hollanda Türklerine, köpekli ve atlı polislerinin saldırmasını şiddetle kınıyoruz. En son gelişmeler ışığında özellikle şu konularda son derece endişeliyiz: Öteden beri var olan Türkiye karşıtlığının, son yıllarda birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, ideolojik bir özellik kazanması ve bir siyasî harekete dönüştürülmesinden endişeliyiz! Başlangıçta Avrupa’da, “aşırı sağcı, yabancı düşmanı, İslam karşıtı” gibi görülen marjinal akımların zamanla merkezin sağında ve solundaki siyasî partilere de sıçramış olması, bu endişemizi daha da artırmaktadır. İnsan hak ve hürriyeti, demokrasi, ırkından ve inancından bağımsız olarak eşitlik, milletlerin kendi kaderini tayin hakkı, düşünce özgürlüğü gibi insanlığın daha nice ortak değerinin beşiği zannettiğimiz Avrupa’da, sözkonusu Türkler/Müslümanlar olunca, bu değerlerin hiçe sayılmasından endişeliyiz! Soğuk Savaş döneminde Avrupa’nın karşıtı olarak görülen “Sovyetler Birliği”nin yerine şimdi de Türkiye’yi koyma çabalarından son derece endişeliyiz! Avrupa Türklerinin, ne yaşadıkları ülkeye, ne de anavatan Türkiye’ye kendilerini yeterince ifade edemediklerinden dolayı, daha çok mağdur olmasından ve hedef tahtası hâline getirilmesinden endişeliyiz. Özellikle Avrupa Türklerinin kışkırtıcı bazı mihrakların oyununa gelmesinden ve siyasî polemiğin ve öfkenin, aklıselimin önüne geçmesinden endişeliyiz. Fakat Türk-Alman Yazarlar Birliği (TAB) olarak, ülkemizde yapılacak referandumdan “evet” de çıksa, “hayır” da çıksa, tarihten gelip geleceğe yürüyen Türkiye’nin yoluna devam edeceğinden asla endişe duymuyoruz ” dedi.

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