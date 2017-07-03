3 Juli, 2017

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Mustafa Tığlı

HAMM – Kurulduğu günden bugüne faaliyetleri ile adından sıkça söz ettiren Hamm Engelliler Derneği, bu yıl ki yardım programı ile engellilerin sorunlarının çözümü noktasında yine ses getirdi. Yardım programına, Hamm Engelliler Derneği Başkanı İsa Topak, Hamm Belediye Başkanı Manfred Lindemann , Hamm Uyum Meclisi Başkanı İsmail Erkul, Hamm Uyum Meclisi Üyesi Nail Ertaş, çeşitli dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yabancılar arasında en fazla Türkler engelli

Yaklaşık 60 üyesi bulunan derneğin başkanı İsa Topak, Hamm şehrinde 20 bin engellinin bulunduğunu, yabancılar arasında 600 doğuştan engelli en fazla Türklerin yer aldığını belirtti.

Topak, açıklamasında şunları söyledi: “ Derneğimiz Hamm Büyükşehir Belediyesi tarafından da desteklenen bir engelliler derneği. 2004 yılından beri dernek olarak engellilerin sesini duyurmanın yanında, engelli ailelerine de psikolojik destek sağlıyoruz. Hamm şehrinin nüfusu 180 bin. Yaklaşık 20 bin kişi doğuştan veya sonradan engelli. Yabancıların içerisinde Türkler 600 doğuştan engelli ile ilk sırada. Bu önemli bir oran. Bu da çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Dernek olarak, engellileri topluma kazandırma çalışmalarımızın yanı sıra, engelli kardeşlerimizin ailelerine psikolojik destek sağlıyoruz. Onların hukuksal hakları konusunda da danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız gönüllülük esasına dayalı olarak yapılıyor. Derneğimizin 60 üyesi var. Ancak, derneğe üye olmayana da hizmet sunuyoruz. Engelliler için Hamm şehrinde daha çok kullanım alanları açılmasını istiyoruz. Bununla ilgili de sürekli çalışma yapıyoruz. Bu konuda Hamm Büyükşehir Belediyesi ve Uyum Meclisi Başkanı İsmail Erkul’da bize büyük destekçi oluyor. Bu etkinliğimizi Aktion Mensch’de destekliyor. Biz, herkesin engelliler derneğiyiz. Unutulmasın ki herkes bir engelli adayı “ dedi.

Hamm Uyum Meclisi Başkanı İsmail Erkul’da, şehrindeki engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında Hamm Engelliler Derneği’ne destek olacaklarını ifade ederek, engellilere daha çok kullanım alanları sağlanması gerektiğini belirtti.

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