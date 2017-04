ENSAR ALİ YARDIM BEKLİYOR

19 Nisan, 2017

SELAHATTiN ÖZDEMiR

HEiLBRONN- Heilbronn’da yasayan Karakelle ailesinin minik yavrusu Ensar Ali Karakelle’nin hastalığına bir türlü çare bulunamıyor. Baba Hüsam Karakelle tedavi için her yere başvurduklarını fakat bir türlü sonuç alamadıklarını belirtti. Konu ile ilgili olarak gazetemize konuşan baba Karakelle ” Ensar Ali’nin Hastalığının adı Sandhoff. Ensar bizim 2. çocuğumuz olarak dünyaya geldi doğum öncesi ve sonrası herşey normaldi 4 aylık olduktan sonra bazı şeylerin ters gittiğini fark ettik anlamsız yorgunluklar başını dik tutamama gibi. Sonra tabi doktorumuza başvurduk hastalık henüz gerçek yüzünü göstermediği için doktorumuz bazı çocukların yavaş ve tembel olabileceğini söyleyerek durumu gözlem altına almaya başladık. 6. Aya geldiğimizde oğlumuz mama yerken yutkunamama ellerini bilinçli kullanama ayaklarında kasıntılar oluştuğunu farkettik ve bölgemizde bulunan büyük hastaneye giderek hızlı bi şekilde araştırılmaya başlandı. Haftada 3 defa kan verdiğimiz halde bir türlü teşis konulamıyordu ve oğlumuz her geçen gün daha güçsüz bir durumda gözlerimizin önünde erimeye başladı. Biz sabırsızlıkla artık hastalığı neyse bulunsun da bir an önce tedaviye başlayalım derken Ensar ali 11 aylıkken maalesef bize acı gerçeği söylediler. Ne gariptir ki Sandhoff hastalığı o kadar nadir bir hastalık ki hastanenin başhekimi bile ilk defa bu hastalığı duyduğunu belirtti. Şuan Ensar ali 20 aylık ve şu an devam eden tedavi araştırmalarının bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Dünyada bu hastalık sadece ABD ve İngiltere’de araştırılmakta 2017 Haziran ayında Londra’da toplantı var doktorlar ve hasta yakınları ile bizde katılım sağlıyacağız. Bize söylenilen genetik terapi hayvanlar üzerindeki testlerde başarı sağlamış ve insanlarda uygulanmaya başlanacakmış. Bir ümit belki Ensar Ali yetişecek tedaviye bunun için çabalıyoruz. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın çok zor bi durum sürekli yanıbaşında biri olmak zorunda sürekli korku sürekli endişe nefes alamıyor kriz geciriyor tükürüğü birikti mi bunlarla yaşamaya alıştık. Bizim tek isteğimiz Sandhoff ve benzeri genetik hastalıkların bütün ülkeler tarafından araştırılması ve tedavilerinin bulunması. Çünkü bu tür hastalıklar çok ama çok nadir hastalıklar olduğu için maalesef araştırılmıyor.

