ERBAKAN VEFATININ 6. YILINDA ANILDI

27 Şubat, 2017

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BERLİN- Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 6. yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de anıldı. Saadet Partisi Berlin Bölge Temsilciliğince, Kreuzberg semtindeki Vicom Salonu’nda ”Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı” düzenlendi. Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Erbakan’ı anlayabilmek için Anadolu’yu anlamak ve manasını kavramak gerektiğini belirterek, “Elbette Erbakan Hocamızı anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya çalışıyoruz.” dedi. Erbakan’ın dünya çapındaki çalışmalarının hatırlatılması ve bir değer olarak nasıl ortaya çıktığının anlatılması gerektiğine işaret eden Tongüç, şunları dile getirdi: “Milletin başı sıkıştığında nasıl kurtulacağının anlaşılması bakımından Erbakan Hocamız çok önemli bir şahsiyettir. ‘Erbakan Hocamız vefat etti’ diye oturup dizimizi dövecek değiliz. Bu noktada o, teorisiyle, pratiğiyle nasıl bir badireden atlayabileceğimizi, hangi formüllerle bu işi aşacağımızı bize öğretmiş, bundan sonra da başımız sıkıştığında nasıl kurtulacağımızı bizlere hatırlatmış olması bakımından çok önemlidir.” Çok sayıda kişinin katıldığı programda Erbakan’ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu. Programın sonunda dua edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu.

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