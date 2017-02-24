24 Şubat, 2017

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da miting yapmasını izin verilip verilmediği şeklinde soruyu cevapladı. Schaefer, “Türkiye, Almanya’nın bir ortağı. Onlarca yıldan beri NATO içinde müttefikiz. Toplu güvenlik kapsamında her zaman birbirimiz için varız. Sıkı ilişkilere sahip olduğumuz bir ülkenin cumhurbaşkanının Almanya’da memnuniyetle karşılanacağı konusunda inanıyorum ve umuyorum ki görüş birliği hakimdir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya geleceği konusunda kendilerine resmi kanallardan henüz bir bilginin iletilmediğini ve diplomatik kurallara göre böyle bir ziyaret öncesinde hazırlıklar için yeteri kadar önceden haber verilmesi gerektiğini de ifade eden Schaefer, “Dostane kurallara ve ortaklık kurallarına uyulması ve bu tür ziyaretlerde diğer ülkelerin iç siyasi meselelerine karışılmaması gerektiği konusunda da Türk ortaklarımızın durumu aynı şekilde gördüklerine eminim. Bu elbette karşılıklıdır” diye konuştu. Schaefer, Başbakan Yıldırım’ın düzenlediği mitingde de büyük sorunların yaşanmadığını söyledi.

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