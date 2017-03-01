ERDOĞAN’A YASAK TALEBİ!!!

1 Mart, 2017

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Deniz Yücel’in tutuklanmasını bahane eden çok sayıda Alman politikacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerine Almanya’ya giriş yasağı konulması önerisinde bulundu.

Bild gazetesine konuşan Birlik Partileri İç Politika Sözcüsü Stephan Meyer (CSU), Deniz Yücel’in tutuklanmasının keyfi bir uygulama olduğunu savundu. “Böyle bir şeye izin veren bir Cumhurbaşkanı Almanya’ya gelmemeli” ifadelerini kullanan Meyer, Yücel’in derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

ALMANLARIN DENİZ YÜCEL BAHANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referandum nedeniyle miting yapmasının söz konusu olamayacağını savunan CSU Dış Politika Uzmanı Hans-Peter Uhl ise, bunun Deniz Yücel’in tutuklanmasından sonra hiç mümkün olamayacağını dile getirdi.

”GİRİŞ YASAĞI KOYALIM”

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Almanya’ya giriş yasağı getirilmesi gerektiğini öne sürdü. İdam cezasının savunulduğu mitinglerin ne Türk Hükümeti ne de Cumhurbaşkanı tarafından Almanya’da yapılamayacağını savunan Dağdelen, Alman Hükümetinden önlem almasını, giriş yasağıyla birlikte banka hesaplarının da dondurulmasını istedi.

”İLİŞKİLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN”

ARD’de Tagesthemen’e konuşan Hür Demokrat Parti Lideri Christian Lindner ise, Türk Hükümet yetkililerine giriş yasağı konulması yönündeki görüşleri savundu. “Türk yetkililerin Almanya’ya gelerek Parlamenter sistemin sona erdirilmesi, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünün sonlandırılmasına destek aramaları, Alman vatandaşları Türkiye’de basın özgürlüğünü kullanmak isterken tutuklanırken olamaz” diyen Lindner, “Türkiye ile ilişkileri yeniden değerlendirilmesi” gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’YE AB TEHDİDİ

Alman Hükümeti’nin ülkeye kimin gelip gelemeyeceğine karar verebileceğini belirten Lindner, sert bir karar olmakla birlikte bunun içinde bulunulan duruma uygun bir karar olacağını öne sürdü. Lindner, AB değerlerini savunmayan bir Türkiye’nin birlik içerisinde yer alamayacağını da söyledi.

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