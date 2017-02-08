ESED KENDİ İŞİNE BAKSIN

8 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’da aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Partisi Grup Başkanı Filip Dewinter ve yandaşlarını makamında kabul eden Suriye diktatörü Cumhurbaşkanı Esad’ın, Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçaklarının Suriye’deki varlığından rahatsızlığını dile getirip, “Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçaklarının Suriye’de ne işi var” dedi. Belçika Federal Hükümeti Başbakanı Charles Michel ise, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’tan insan hakları konusunda ders alacak değiliz dedi. Başbakan Michel, “Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçakları Suriye’de terör örgütü IŞİD’e ait hedefleri vurmak için görevli bulunmakta. Geçtiğimiz yıl Hollanda’nın misyonunu devralan Belçika bir yıl sürecek operasyonlara 6 F-16 ve 100 askeriyle katılıyor. Uçaklar bu süre içinde Irak ve Suriye’de günde 4 sorti yapacak. Esad’in Belçika’ya insan hakları konusunda ders vereceği yerine ilk önce kendi ülkesindeki insan haklarının sorununa el atsın” dedi

Esad ve iktidarı insan haklarında sınıfta kaldı

MR (Reform Hareket) Partili Dışişleri Bakanı Didier Reynders, diktatör Esad ve rejimi Birleşmiş Milletleri, uluslararası yardımı hiç sayıyor. Bir de kalkmış Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçaklarının Suriye’de İDİŞ yanlılarını vuruşundan rahatsız olmuş dedi. Reyders, “Esad, Vlaams Belang partilileri ve Belçika medyasına yaptığı açıklamada ise

Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçaklarının Suriye hava sahasında uçuşuna gayri resmi olarak tamamlamakta. Birleşmiş Milletler tarafından, uluslar arası için İŞİD bir tehlike olarak arz edilmekte. Irak hükümetin isteği doğrultusunda Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F16 savaş uçakları, Suriye hava sahasında İŞİD’e karşı uçmakta. Sivil insanların öldürülmemesi için özen gösteriyoruz. Suriye’de tutuklu muhaliflere yönelik yapılan işkencelerin önüne geçmeliyiz” şeklinde konuştu

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