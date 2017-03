EŞİTLİK YOKSA DEMOKRASİ DE YOK

9 Mart, 2017

Yorum Yok

HAMBURG- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili Güngör Yılmaz, eşitlik ve kadın hakları için ortak mücadele çağrısı yaptı. Yılmaz açıklamasında şu noktalara yer verdi: Kadının eşit olmadığı yerde demokrasi işlemez! “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Gününün ilki Alman kadın hakları savunucusunun girişimiyle 1911’de Kopenhag’da düzenlendi. Kadınların oy hakkına dahi olmadığı o yıllar, Zetkin ve arkadaşlarının çabalarıyla etkin bir eşit hak mücadelesinin başlatıldığı dönem oldu. Nitekim 6-7 sene sonra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde kadınlar oy hakkı mücadelesini kazandılar. Günümüzde kadınların her ne kadar toplumun her alanında, her mevki de yer alsalarda, halen karşı cinse nazaran ücretlendirmede, kariyer fırsatlarında eşit hakka sahip değil. Gelişmiş toplumlar da dahi kadının cinsel tacize, saldırıya ve şiddete maruz kaldığını neredeyse her gün gazetelerde okuyoruz. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın kimden ve ne nedenle gelirse gelsin kabul edilemez olduğunu ve bunların “sadece” yasal düzenlemelerle durdurulamayacağını pekala biliyoruz. Gerçek anlamda eşitliğe, kadını ikinci sınıf insan ve obje olarak gören toplum bilincinde maalesef çok yaygın olan zihniyetin değişimini sağlayarak ulaşabiliriz. Gün açık, hoşgörülü demokratik toplum değerlerine sahip çıkma, aşırı sağ ve şoven eğilimlerle mücadele ve kadınların kendi özgür iradeleriyle, eşit hakla yaşamlarını sürdürmelerini destek günüdür. Bunun en güzel örneklerinden birini ABD’nin yeni Başkanının kadınlara yönelik hakaret ve aşağılayıcı söylemlerini protesto için Washington’da yarım milyon, tüm dünyada 5 milyondan fazla insanın sokağa dökülmesiyle gördük. Dünyanın her yerinde kadınlar hakları için elele veriyor. Almanya’da sağ popülistlerin propagandasını yaptığı kadınlara kalıplaşmış anne, ev hanımı rolü biçen, başka aile ve yaşam tarzlarını reddeden anlayışa karşı sesimizi yükseltmeliyiz. 1950li yıllara geri dönüş istemiyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu bağlamda hepimizin Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

