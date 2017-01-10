HERZOG HAYATINI KAYBETTİ

10 Ocak, 2017

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Almanya’da 1994-1999 yılları arısında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Roman Herzog, 82 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Herzog’un hayatını kaybettiği doğrulandı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier açıklamasında, “Bugün çok önemli politikacı ve devlet adamını kaybettik” ifadesini kullandı.

İki çocuk babası olan Herzog, Alman ordularının Polonya’daki işgali yüzünden Polonya halkından özün dileyen Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçmişti.

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