ESNAFLARIN ŞAMPİYONU ARIN LOGİSTİK

11 Ocak, 2017

Mannheim ve çevresinde gelenekselleşen Esnaflar Salon Futbol Turnuvası, sporseverlere tam bir futbol ziyafeti sundu. Mannheim Türkspor’un organize ettiği şampiyonada kupayı BAKTAT’ı 5-0 mağlup eden ARIN Logistik kazandı

Kâmil Yılmaz

MANNHEİM – Yaklaşık 30 yıllık Türk kulübü olan Mannheim Türkspor tarafından bu yıl 20. kez düzenlenen geleneksel Esnaflar Salon Futbol Turnuvası adeta nefes kesti. Turnuvada finalde BAKTAT’ı 5-0 mağlup etmeyi başaran ARIN LOGİSTİK şampiyon oldu. Friedrichsfeld Lilli Graeber Halle’de yapılan turnuvaya bu yıl 11 takım katıldı. 2’şer grup halinde oynanan maçlar oldukça çekişmeli geçti. Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, çeyrek finalde mücadele ettiler.

BOL GOLLÜ MAÇLAR

Nefesleri kesen bir mücadele sonrası rakiplerini mağlup ederek yarıfinale çıkan Baktat, Arın Transport, Maruba ve Seven Days, finale kalabilmek için karşılaştılar. Yarıfinalde, Seven Days takımını 1-0 mağlup eden Baktat ile Maruba takımını 3-1 yenen ARIN Transport adlarını finale yazdırdı. Finalden önce oynanan 3.’lük maçında karşı karşıya gelen Maruba takımı ile Seven Days, başa baş bir mücadele ortaya kodular. Her iki takımın karşılıklı gollerle heyecan fırtınası yaşattıkları karşılaşmayı 3-2 kazanan Seven Days turnuvada 3. olurken, Maruba ise 4. sırada tamamladı.

FİNAL NEFES KESTİ

Finalde kozları paylaşan Arın Logistik ile Baktat arasındaki müsabaka nefes kesti. Arın Logistik takımının Baktat’ı 5-0 mağlup ederek, 20. Mannheim Türkspor Esnaflar Salon Futbol Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Bu sene Baktat firması tarafından sponsor olunan geleneksel turnuvada şampiyonluk kupasını Baktat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan verdi. Kupayı Mustafa Baklan’ın elinden alan Arın Logistik Firması sahibi İlkay Yılmaz Arın, sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

