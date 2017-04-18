EV HANIMLARI DİKKAT.. HEMEN

18 Nisan, 2017

Yorum Yok

Mustafa Karaman

STUTTGART- Sosyal Güvenlik Uzmanı Ayhan Çalışkan gazetemize yaptığı açıklamada yurt dışında yaşayan ev hanımların 3201 yasalı kanun ile borçlanıp Türkiye’den emekli olma imkanları olduğunu artık hemen hemen bütün vatandaşların bildiğini belirtti. SG uzmanı Çalışkan, “Ancak Türkiye’deki kanunlarda maalesef bir çok aksaklıklar, boşluklar ve de eksiklikler var ve mevcut. Bunun örneğini geçen haftalarda yurt dışındaki yaşayan ev hanımları hakkında yerel mahkemenin vermiş olduğu bir karar oldu. Bilindiği gibi yurt dışındaki yaşayan ev hanımlara borçlanıp Türkiye’den emekli olma haklarına sahiptirler. Ancak Türkiye’de yaşayan ev hanımları borçlanıp emekli olma imkanları yok, bunun üzerine Türkiye’de yaşayan bir bayan anayasamızın 10. Maddesi (Eşitlik) gereği bir dava açtı ve de yerel mahkemede dava açan bayanı haklı buldu.” dedi. Anayasanın 10. Maddesi kanun önünde eşitlik dediğini ve dosyanın şuanda Yargıtay’a intikal ettiğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Ayhan Çalışkan, “Türkiye’de yaşayan 11 milyon ev hanımı var SGK bunlara böyle bir hak vermesi maddi olarak mümkün olmadığına göre ne yapacak?

Tabi ki en kolay yol yurt dışındaki ev hanımların borçlanma hakkını ortadan kaldırma zorunda kalabilir. Çünkü Türkiye’deki yaşayan ev hanımlarına (11 Milyon ) borçlanıp emekli ödeyebilmesi mümkün değildir.” diyerek önemli bir konuda uyarıda bulundu ve borçlanmanın ileriki dönemlerde kalkabileceğinin altını çizdi. Öte yandan ev hanımlarına seslenen Çalışkan, “O yüzden borçlanma yapamayan ev hanımlarına tavsiyem biran önce borçlanmalarını yapıp bu haktan mahrum kalmamaları yönündedir. Eğer SGK bu durumu değerlendirirse geç olabilir.” dedi. Bu ve emeklilikle ilgili daha detaylı ve geniş bilgi almak isterseniz 0711 80 65 66 39 numaralı telefondan veya Stuttgart yakınlarında bulunan Kornwestheim kentinde bulunan Post Str. 2 numaralı adresten bilgi alabilirsiniz.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

