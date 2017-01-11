EV TEKSTİLİNDE İDDİALIYIZ

11 Ocak, 2017

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İBRAHİM FERAH

FRANKFURT – Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (Internationale Heimtextil Messe), 10 -13 Ocak tarihlerinde dünyanın en önemli üreticilerinin katılımıyla Frankfurt fuar merkezinde gerçekleşti. Tüm dünyadan ev tektili üreticilerin en yeni moda ürünlerini sergiledikleri fuarda, Türkiye’den 245 firma boy gösterdi. T. C. Frankfurt Başkonsolosu Mustafa Çelik ve Kültür ve Turizm Ateşesi Osman Şahin Türkiye’den katılan firmaların standlarını gezerek bildi aldılar. Başkonsolos Çelik, Türkiye’nin ev tektili sektöründe dünyada ilgiyle takip edilen bir ülke konumuna geldiğini söyledi. Almanya haricinde yabancı ülke katılımcıları arasında 3. sırada olan Türkiye’nin serktörde başarılı olduğunu belirten, İstmag Magazin Gazetecilik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Mehmet Söztutan, “Dünya’nın en büyük ev tekstili fuarına, ülkemizden bu denli katılımın olması memnun edici. Bizler de yayınladığımız dergilerle, hem türkçe hemde ingilizce olarak fuara katılan firmalarımızın tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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