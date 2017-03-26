‘Evet’ patlaması bekliyoruz

26 Mart, 2017

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Anıl Üret

NÜRNBERG- Nürnberg ve Fürth SKM gençlik ve kadın kollarının stand çalışmaları tam gaz devam ediyor. Türklerin yoğun yaşadığı Nürnberg Aufsessplatz’ta stand kuran Nürnberg ve Fürth SKM gençlik ve kadın kolları, çok olumlu tepkiler ile karşılaştıklarını belirttiler. Aslında referandumda ‘hayır’ demeyi düşünen birçok insanın, Almanya ve Hollanda’nın faşist uygulamalarından sonra ‘evet’ demeyi kesin kafasına koyduğunu anlatan birçok vatandaş ile karşılaştılar. UETD Kuzey Bavyera Yönetim Kurulu üyesi ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg Başkanı Semra Aydın yüzde 60 ‘evet’ oyu beklediklerini belirtti. Bugüne dek 10 stand kurduklarını belirten Aydın, “Türk vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Birçok alman, alman medyasında okudukları yanlış haberlerin etkisinde kalarak standımıza uğradı. Birçoğunun fikrini doğru bilgiler ile değiştirebildik” dedi. 27 Mart Pazartesi günü başlayacak oy verme işlemi 9 Nisan’a kadar, gümrük kapılarında ise 16 Nisan’a kadar sürecek.

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