“EVET” STANDINA ÇİRKİN TAHRİK

1 Nisan, 2017

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DARMSTADT – Darmstadt’da “EVET” standı saldırıya uğradı. Darmstadt Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yerde halkı bilgilendiren gönüllü çalışanlar, Hayır’cıların ve ırkçı Almanların tacizlerine uğradı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ayhan Tunca “Belediye Hayır ve Evet’çiler için yer tahsis etti. Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürürken resmen hem hayırcılar hem de Alman ırkçılar tarafından tacize uğradık. Biz izinli olarak buraya geldik ve Almanya demokratik bir ülke. Bu yapılanlara anlam veremiyoruz. Alttan almamıza rağmen, susmamıza rağmen bizi tahrik ettiler fakat biz olay büyümesin, referandum tehlikeye girmesin diye olayın büyümesini istemedik. Olay yerine polis çağırdık fakat polis çok geç geldi. Kendilerine durumu anlattık. Standımıza yönelik yapılan bu saldırıyı kınıyoruz” dedi.

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