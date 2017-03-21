“EVET”E BEDAVA ARAÇ

21 Mart, 2017

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HAMBURG – Son günlerde Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının, başta Almanya olmak üzere Hollanda, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde toplantı yapmalarının engellenmesi birçok vatandaşımızın tepkisine neden olmaya devam ediyor. 27 Mart’da başlayacak oy kullanma işlemleri öncesi, Türkiye’ye karşı algı operasyonu yapıldığını ve Almanya’nın açık bir şekilde “Hayır” tarafında olmasına sinirlenen Konyalı Mehmet Cihan, seçim süresince “Evet” oyu kullanacaklar için 10 adet araç tahsis edeceğini duyurdu. İzinde olmasına rağmen gelişmeleri üzüntüyle takip ettiğini belirten İşadamı, “Bu iş artık ülke meselesi oldu. Ben de duyarlı bir vatandaş olarak, bu haksız karalama kampanyaları ve gelişmelere sessiz kalamazdım. Bu sebeple tam 10 tane araba kiralamaya karar verdim. Bu 10 araba Hamburg’da tüm oy kullanmak isteyen ve kendi imkanlarıyla gidemeyen insanları evinden alıp başkonsolosluğumuza götürüp oyunu kullandıktan sonra tekrar evlerine taşıayacaktır. Bu servisi almak isteyen vatandaşlarımızın bana mehcihan@gmail.com adresine mail atmaları eterlidir” dedi. Bu servisin sadece “EVET” oyu kullanmak isteyenler için geçerli olacağını belirten Cihan, “Hayır’cıları zaten Almanya Belediyeleri götürür. Arkalarında Almanya devleti var” şeklinde bir açıklamada bulundu ve ekledi: “Bana sadece en az 10 tane maddi beklentisi olmayan, bu arabaları kullanarak vatandaşlarımızı sandığa getirip-götürecek, şöförlük yapacak vatansever arkadaşlar lazım” dedi. Bu haberi duyan bir başka işadamı Oktay Erdem de kampanyaya “Bende 10 araba kiralayıp, oy kullananları gönüllü taşımaya karar verdim. Bu konuda gönüllü şöförlük yapmak isteyenler bana kasap1975@gmail.com mail adresinden bana ulaşsınlar” dedi.

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