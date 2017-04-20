EYÜP SULTAN CAMİ’YE ÇİRKİN SALDIRI

20 Nisan, 2017

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LEİPZİG- Almanya’da camilere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Leipzig Eyüp Sultan Cami kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından saldırıya uğradı. Camları kırılan ve çirkin hakaretler yazılan olay sonrasında polis soruşturma başlattı. Olayı kınayan ve vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya çalışan cami yetkilileri “Güvenlik güçleri en kısa sürede umarız olayın faillerini bulurlar. İbadethanelere yönelik bu saldırılarla ne amaçlanıyor. Bu saldırıların kime ne faydası var. Türk-Alman dostluğunu kimse bozamaz. Vatandaşlarımız lütfen tahriklere kapılmasınlar” dediler.

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