EYÜP SULTAN’DA RENKLİ KERMES

1 Mayıs, 2017

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Cihan Arman – GERSTHOFEN

DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği üyesi DİTİB Gersthofen Eyüp Sultan Camii’nde yapılan dört günlük kermes vatandaşları buluşturdu. Çevre dernek, cami ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kermes dop dolu geçti. Almanların da ilgi gösterdiği kermesde, yapılan kermeslerin anlamı anlatıldı, cami gezdirildi ve İslam dini tanıtıldı. Türk firmaları olan mimarlık ofisi Yılbırt ve Arz inşaat tarafından devam eden ek inşaatı ise hızla ilerleyen Eyüp Sultan Camii’ne yapılan kermesin bazı ihtiyaçlarını karşılamasının beklendiğini söyleyen DİTİB Gersthofen başkanı Nezir Kılıç, duyarlı tüm vatandaşlara teşekkür etti. Türk mutfağının ana yiyecekleri tüm davetlilere ikram edilirken damaklarda hoş bir lezzet bıraktı ve bolca sohbetler yapıldı.

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