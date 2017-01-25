EZBERLE VE ÖDÜLÜ KAP

25 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

Almanya’daki çocuk ve gençlerin öz karakterini, tarih, kültür ve dil gelişimini pekiştirmek ve milli şuur ila farkındalık kazandırmak gayesiyle Karlsruhe Eğitim Ataşeliği’nce geçen yıl başlatılan; “İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyen herkese ‘Takdir Beratı’ ila ‘İstiklal Marşı Madalyası’ ve özel hediyeler verilmesi” yönündeki uygulamanın 2017 yılı süresince de devam ettirilmesine karar verildi. T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği’nce bir dil, kültür ve eğitim projesi kabilinden başlatılan “Haydi, Türkçe Konuş Benimle!” kampanyası çerçevesinde yürütülen bir uygulama olarak; İstiklal Marşının 10 kıtasını ezberleyen başta çocuk ve gençler olmak üzere 7’den 70’e herkesin ‘Madalya’ ve ‘Takdir Belgesi’ni 2017 yılı boyunca da alabileceğini kaydeden Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Başkonsolosluk Toplantı Salonunda düzenlenen resmi törende İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberlediği için ödüllendirilen 5 öğrenciyi, anne – babalarını ve teşvik eden öğretmenlerini kutladı. ‘Anlayarak, hissederek ve kavrayarak Ezberleme’nin mühim bir eğitimsel işleve sahip olduğunu söyleyen Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, bütün anne babaları ve öğretmenleri destek vermeye davet ettiği uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi; Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı ve yine milli bestecimiz Osman Zeki Üngör’ün bestelediği İstiklal Marşı’mız milletimizin bitip tükenmeyen gücünü, tarih ve kültürünü, dil ve karakterini en duygulu ve gerçekçi dille anlatmaktadır. Almanya’da asimilasyon ve dejenerasyon tehlikesi altındaki çocuklarımızın dil, kültür ve tarih öğrenimi açısından büyük önem ve mühim faydalara haiz bu uygulamamızı her ayın ilk haftasında düzenleyeceğimiz resmi madalya takdim törenleriyle daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın dil ve kişilik gelişimi için onların dimağlarına en yalın ve sade bir şekilde sevgiyle dokunarak büyük milletimizin sesi ve umudu olan İstikal Marşımız ‘Büyük Türk Milleti’ne duyguların en asilini ve hissiyatın en güzelini yaşatmaya her daim devam edecektir. İstiklal Marşımız ruhu ve müziğiyle, eşsiz betimlemeleri ve aşkın coşkusuyla Almanya’daki hiç bir çocuk ve gencimizin mahrum kalmaması gereken umut aşısı, kahramanlık destanı ve şaşmaz rehberidir. Bu itibarla tüm vatandaş ve soydaşlarımızı kampanyamıza katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyor; geçen yıl itibariyle Ataşeliğimizce takdir ve madalya ile ödüllendirilen 77 çocuk ve gencimizin anne – baba ve öğretmenlerini tekrar kutluyorum dedi.

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